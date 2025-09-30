طقس مشمس نهارا ومعتدل ليلًا.. تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة

تشهد مصر خلال الأيام الحالية استقرارا نسبيا في الأحوال الجوية، وسط أجواء مشمسة نهارا ودرجات حرارة أعلى قليلا من معدلاتها الطبيعية.

مرتفع جوي يضرب البلاد

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يفسر استمرار سطوع الشمس وغياب السحب المؤثرة، وذلك يساهم في الشعور بارتفاع الحرارة خلال ساعات النهار، بينما تسجل الأجواء انخفاضا ملحوظا في الصباح الباكر وفترات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة تدور حول معدلاتها الطبيعية أو تزيد عنها بدرجة واحدة، حيث تصل القاهرة الكبرى إلى نحو 33 درجة مئوية، كما أن هناك نشاطا نسبيا للرياح على معظم محافظات الجمهورية، خاصة من فترة الظهيرة، ما يعمل على تلطيف الأجواء ويخفف من الإحساس بارتفاع الحرارة.

اضطراب حركة الملاحة

سواحل خليج السويس والبحر الأحمر تشهد اضطرابًا، وعلى مرتادي البحر توخي الحذر خلال تلك الفترة.