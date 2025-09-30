قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي
ترامب: حماس ستواجه الجحيم إذا رفضت خطة السلام
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توقيع اتفاقية تعاون لبناء مدينة السكنية للصحفيين بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وقعت نقابة الصحفيين بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع برئاسة اللواء أركان حرب المهندس مختار عبداللطيف لبناء مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر .

رحب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بوفد الهيئة العربية للتصنيع ، مشيرا إلى أوجه التعاون مع الهيئة فى مجالات أخري مثل إقامة المعارض للسلع .

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين إن النقابة توقع اليوم  بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع برئاسة اللواء أركان حرب المهندس مختار عبداللطيف لبناء مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر.

وأضاف البلشي خلال توقيع البروتوكول يشمل التعاون المشترك في مجال المشروعات، التي تقوم بها الهيئة والمجالات العقارية والطاقة الخضراء والتدريب والتطوير، مشيرا إلى أن هناك أوجه تعاون مع الشركة كما سيتم التعاون فى مجالات أخرى مثل التطوير والتدريب والتعاون فى إقامة المعارض للسلع خلال الفترة القادمة

وقع  البروتوكول اللواء مهندس إبراهيم محروس المدير التنفيذي للشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية مفوضًا عن رئيس الهيئة، وخالد البلشي نقيب الصحفيين ممثلًا للنقابة.

حضر حفل توقيع البروتوكول ، عدد من قيادات الشركة، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين.
ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لوضع آلية تنفيذ ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة، التي يأتي في مقدمتها مشروع بناء مدينة الصحفيين على مساحة 30.9 فدان بمدينة حدائق أكتوبر بهدف توفير بيئة سكنية تتسم بالراحة والرفاهية.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار دور الهيئة لتنفيذ الإستراتيجيات الحديثة الداعمة لخطة الدولة الاستثمارية الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن تحقيق أفضل النتائج فيما يخص التنمية الاستثمارية.

نقابة الصحفيين الهيئة العربية للتصنيع الصحفيين إقامة المعارض للسلع خالد البلشي مدينة الصحفيين مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

ترشيحاتنا

الذهب

صعود جديد لسعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

حملات إزالة

وزير الإسكان: حملات مكثفة للحفاظ على المظهر الحضاري ومواصلة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمدن الجديدة

وزير الاسكان

«الإسكان»: الإستراتيجية الوطنية للمدن الذكية.. مسار جديد نحو الجمهورية الرقمية

بالصور

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

تويوتا تواجه أول أزمة انفصال داخلي من علامة سينشري

تويوتا سينشري
تويوتا سينشري
تويوتا سينشري

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

المزيد