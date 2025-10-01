سفير تونس مودعا القاهرة: العلاقات مع مصر ستظل متينة وقائمة على روح الأخوة

أكد السفير محمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، متانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وتونس، مشددًا على عمق الروابط التاريخية والثقافية والدينية والشعبية التي تربط الشعبين الشقيقين.

تعزيز العلاقات الثنائية

وقال السفير - في كلمة وداعية نشرها عبر صفحة السفارة التونسية على موقع فيسبوك بمناسبة انتهاء مهامه التي استمرت نحو خمس سنوات - إنه تشرف بتمثيل بلاده في مصر، وعمل خلال فترة وجوده على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، والدفاع عن مصالح تونس على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وأضاف أنه حرص على التواصل المستمر مع أبناء الجالية التونسية في مختلف ربوع مصر، والاستماع إلى مشاغلها والسعي إلى حل المشكلات التي تعترضها في إطار القوانين المصرية، مشيدًا بالروح الوطنية والولاء لوطنهم تونس وحرصهم على الصورة المشرقة لبلادهم في مصر.

وعبّر السفير عن تقديره العالي للسلطات المصرية على كافة مستوياتها، مثمنًا روح الأخوة التي لمسها، والعناية التي توليها مصر لتعزيز علاقات التعاون مع تونس في شتى المجالات.

وأعرب عن امتنانه لزملائه الدبلوماسيين وأعضاء السفارة والمتعاقدين من تونس ومصر، على ما بذلوه من جهود صادقة لخدمة تونس ورفعتها، مؤكدًا ثقته بأن العلاقات بين تونس ومصر ستظل متينة وقائمة على التعاون والتآزر والاحترام المتبادل.