من قلب القرى إلى أسواق العالم.. أول أوتوبيس متنقل لـ"صناع الخير" يجوب القرى لتمكين السيدات

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، انطلاق أول أوتوبيس متنقل لمراكز “استدامة” بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وشركة إيفاينانس للاستثمارات المالية، والذي بدأ جولاته بقرى مركز زفتى، في خطوة نوعية غير مسبوقة تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، وتوسيع دائرة التدريب والإنتاج، وإحياء الحرف التراثية وتحويلها إلى قوة إنتاجية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن هذه المبادرة تعكس إيمان الدولة بدور المرأة كشريك أصيل في مسيرة التنمية، مشددًا على أن المشروع يفتح أبوابًا واسعة أمام السيدات لاكتساب مهارات احترافية، وخلق فرص عمل حقيقية، وتحقيق دخل مستدام لأسرهن. وأكد المحافظ ان مراكز استدامة تمثل مصنعًا لإنتاج الفرص والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة، حيث لا تقتصر رسالتها على التدريب فقط، وإنما تمتد لتأصيل التراث وتحويله إلى قيمة اقتصادية تضيف للناتج المحلي وتفتح آفاقًا للتصدير.

دعم الأسر والعائلات

وأشار المحافظ إلى أن مركز “استدامة” بقرية حنون تحول إلى منصة وطنية لتخريج سيدات منتجات في مجالات الحرف اليدوية والإبداعية، حيث يضم برامج تدريبية متكاملة يستفيد منها أكثر من 2000 سيدة سنويًا، وتُسهم منتجاته بالفعل في الوصول إلى أسواق عربية، وهو ما يؤكد نجاح التجربة وقدرتها على خلق مسار تنموي مستدام داخل المجتمعات المحلية.

وأوضح “الجندي” أن مشروع الأوتوبيس المتنقل يمثل نقلة نوعية في توسيع نطاق الاستفادة، حيث يتيح وصول التدريب إلى القرى المختلفة، بما يضاعف أعداد المستفيدات ويمكّن آلاف السيدات من الانخراط في منظومة العمل والإنتاج. كما أعلن عن تجهيز مصنع جديد بقرية حنون لزيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب والتشغيل، وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات التراثية والحرفية المصرية.

ومن جانبها، أكدت مؤسسة صناع الخير أن التجربة في الغربية تمثل نموذجًا يحتذى به في دمج التنمية الاقتصادية بالتمكين المجتمعي، مشيرة إلى أن الأوتوبيس المتنقل سيعمل على مد جسور الدعم إلى أكبر عدد ممكن من السيدات، وتحويل قرى الغربية إلى منصات إنتاجية نابضة بالحياة قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا.