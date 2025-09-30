قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي
ترامب: حماس ستواجه الجحيم إذا رفضت خطة السلام
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من قلب القرى إلى أسواق العالم.. أول أوتوبيس متنقل لـ"صناع الخير" يجوب القرى لتمكين السيدات

مبادرة شباب الغربية
مبادرة شباب الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، انطلاق أول أوتوبيس متنقل لمراكز “استدامة” بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وشركة إيفاينانس للاستثمارات المالية، والذي بدأ جولاته بقرى مركز زفتى، في خطوة نوعية غير مسبوقة تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، وتوسيع دائرة التدريب والإنتاج، وإحياء الحرف التراثية وتحويلها إلى قوة إنتاجية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن هذه المبادرة تعكس إيمان الدولة بدور المرأة كشريك أصيل في مسيرة التنمية، مشددًا على أن المشروع يفتح أبوابًا واسعة أمام السيدات لاكتساب مهارات احترافية، وخلق فرص عمل حقيقية، وتحقيق دخل مستدام لأسرهن. وأكد المحافظ ان مراكز استدامة تمثل مصنعًا لإنتاج الفرص والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة، حيث لا تقتصر رسالتها على التدريب فقط، وإنما تمتد لتأصيل التراث وتحويله إلى قيمة اقتصادية تضيف للناتج المحلي وتفتح آفاقًا للتصدير.

دعم الأسر والعائلات 

وأشار المحافظ إلى أن مركز “استدامة” بقرية حنون تحول إلى منصة وطنية لتخريج سيدات منتجات في مجالات الحرف اليدوية والإبداعية، حيث يضم برامج تدريبية متكاملة يستفيد منها أكثر من 2000 سيدة سنويًا، وتُسهم منتجاته بالفعل في الوصول إلى أسواق عربية، وهو ما يؤكد نجاح التجربة وقدرتها على خلق مسار تنموي مستدام داخل المجتمعات المحلية.

وأوضح “الجندي” أن مشروع الأوتوبيس المتنقل يمثل نقلة نوعية في توسيع نطاق الاستفادة، حيث يتيح وصول التدريب إلى القرى المختلفة، بما يضاعف أعداد المستفيدات ويمكّن آلاف السيدات من الانخراط في منظومة العمل والإنتاج. كما أعلن عن تجهيز مصنع جديد بقرية حنون لزيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب والتشغيل، وتلبية الطلب المتزايد على المنتجات التراثية والحرفية المصرية.

ومن جانبها، أكدت مؤسسة صناع الخير أن التجربة في الغربية تمثل نموذجًا يحتذى به في دمج التنمية الاقتصادية بالتمكين المجتمعي، مشيرة إلى أن الأوتوبيس المتنقل سيعمل على مد جسور الدعم إلى أكبر عدد ممكن من السيدات، وتحويل قرى الغربية إلى منصات إنتاجية نابضة بالحياة قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا.

اخبار محافظة الغربية مبادرة دعم الشباب الأسر والعائلات تحسين خدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

ترشيحاتنا

بطولة رفع الأثقال البارالمبية

9 أكتوبر .. حفل افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية بحضور كبار الوزراء

هشام نصر

تصور جديد لإعادة تشكيل المكتب التنفيذي بنادي الزمالك برئاسة هشام نصر

ويليام ساليبا

رسميا.. آرسنال يفسد خطة ريال مدريد ويمدد عقد ساليبا

بالصور

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

تويوتا تواجه أول أزمة انفصال داخلي من علامة سينشري

تويوتا سينشري
تويوتا سينشري
تويوتا سينشري

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

المزيد