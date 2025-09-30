قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يتابع موقف تنفيذ مقر ديوان محافظة المنوفية ومستشفى شبين الكوم الجديد
دار الإفتاء توضح ضوابط إخراج الزكاة على الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار
ترامب: قادة الدول العربية والإسلامية ساهموا في خطة السلام بغزة
مفتي الجمهورية يستمع لآراء جمهور المستفتين حول خدمات دار الإفتاء
رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بشبين الكوم
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025
قمة السيسي وبن زايد تعكس تحالفا استراتيجيا| ومحلل: دليل على الثقة والمصالح المشتركة
بعد افتتاح أكاديمية دينا | مديحة حمدي: الرقص فن.. المشكلة في اللي بيتلبس
رئيس الوزراء يفتتح المحور المروري الجديد لمدخل شبين الكوم
وزير الخارجية: استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة مرهون بوقف الحرب فورًا
وزير الخارجية: لا سلام دون ارتباط الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة
العثور على سفير جنوب إفريقيا ميتاً بعد سقوطه من الطابق 22 في باريس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

5.6 طن مضبوطات في شهر واحد.. الغربية تواصل حملاتها المكبرة لضبط الأسواق

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

واصلت مديرية الطب البيطري بالمحافظة حملاتها المكبرة خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٥ بالتنسيق مع أقسام المجازر والتفتيش على اللحوم بجميع مراكز المحافظة الثمانية، حيث أسفرت تلك الجهود عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات المخالفة بلغت نحو خمسة أطنان وستمائة وتسعة وعشرين كيلو جرامًا، وتحرير مائة واثنين محضرًا متنوعًا شملت مخالفات ما بين منتجات بدون بيانات وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وإحكام السيطرة على تداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.

وقد تضمنت الضبطيات نحو ثلاثة أطنان وأربعمائة وخمسة عشر كيلو جرامًا من الأسماك المجمدة والرنجة باشتباه صلاحية تم سحب عينات منها للتحليل، وضبط ما يقرب من طن وثلاثمائة واثنين وثلاثين كيلو جرامًا من مصنعات اللحوم بينها طن كامل غير صالح للاستهلاك الآدمي وقرابة مائتين وثلاثة وخمسين كيلو جرامًا بدون بيانات أو باشتباه صلاحية، فضلًا عن مائتين وثمانية وعشرين كيلو جرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر وثلاثة عشر كيلو جرامًا غير صالحة، إلى جانب ستمائة وواحد وأربعين كيلو جرامًا من الدواجن المتنوعة ما بين منتجات بدون بيانات وأخرى غير صالحة وأخرى باشتباه صلاحية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة المحاضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق مستمرة بشكل يومي في مختلف المراكز والمدن، مشددًا على أن صحة وسلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، وأن الدولة عازمة على مواجهة كافة أشكال الغش الغذائي ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك. وأضاف المحافظ أن النتائج التي تحققت خلال شهر واحد تعكس الجدية الكاملة للأجهزة التنفيذية في التعامل مع هذا الملف الحيوي، موجهًا الشكر لمديرية الطب البيطري وكافة الأجهزة المشاركة في الحملات على جهودهم المكثفة لضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين.

ومن جانبه أوضح الأستاذ الدكتور عادل عبد العزيز وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية أن فرق التفتيش تعمل على مدار الساعة في جميع مراكز المحافظة الثمانية، وأن أي مخالفة يتم ضبطها تواجه بإجراءات قانونية فورية ورادعة حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات ضبط الأغذية الفاسدة ردع مخالفين حملات رقابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

وزير التربية والتعليم

هيكملوا شغلهم وهاياخدوا حقوقهم| التعليم: "مفيش معلم هايطلع معاش" أثناء الدراسة

ترشيحاتنا

الاهلي

اجتماع عاجل بين الخطيب وياسين منصور في فرع الأهلي بالتجمع

محمد صلاح

محمد صلاح يطارد إنجازا تاريخيا أمام جالاتا سراي

الأهلي

ياسر ريان يشيد بإدارة الأهلي ويكشف أزمة الزمالك بعد مباراة القمة

بالصور

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

تويوتا تواجه أول أزمة انفصال داخلي من علامة سينشري

تويوتا سينشري
تويوتا سينشري
تويوتا سينشري

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سلطة الحمص بالزبادي

طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى
طريقة سلطة الحمص بالزبادى

محافظ الشرقية يفتتح مدرستي ههيا الإعدادية بنين وعمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بتكلفة 38 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد