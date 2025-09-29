قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

اعتماد وتحديث 98.4% من أحوزة العزب في الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية برئاسة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية لعدد (11) عزبة بمراكز مختلفة، في إطار خطة المحافظة لإنهاء هذا الملف بالكامل في أقرب وقت، بما يعود بالنفع المباشر على المواطن.

توجيهات محافظ الغربية 

وشمل الاعتماد الأخير الموافقة لأول مرة على الحيز العمراني لعدد (2) عزبة تابعة لمركزي المحلة الكبرى وكفر الزيات، بالإضافة إلى تحديث الأحوزة العمرانية لعدد (9) عزب أخرى موزعة على مراكز طنطا، بسيون، قطور، السنطة، وهو ما يُعد خطوة حقيقية نحو تمكين الأهالي من البناء القانوني وتنظيم التوسع العمراني في المناطق الريفية.

دعم وتحسين الخدمات 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف الاستراتيجي، حيث بلغت نسبة الاعتماد 100% للمدن والقرى، 98,4% للعزب، مشددًا على أن الجهود مستمرة بوتيرة متسارعة لاستكمال النسبة المتبقية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة في التخطيط العمراني لكل مناطق الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى أن الإنجاز لم يقتصر على الاعتماد الورقي فقط، بل تم التحرك فورًا إلى الميدان لتفعيل الخرائط على الأرض، حيث تم تشكيل لجنة ميدانية من ديوان عام المحافظة، تضم 8 فرق عمل بإجمالي 16 عضوًا، تعمل بنظام الورديات وعلى مدار 24 ساعة، بهدف توقيع الأحوزة العمرانية الجديدة ميدانيًا وتحديث الإحداثيات بدقة.

رفع كفاءة الخدمات 

وفي هذا السياق، وجّه اللواء أشرف الجندي خالص الشكر والتقدير للجنة الميدانية وفرق العمل المشاركة، مؤكدًا أنهم قدموا نموذجًا في الجدية والانضباط والالتزام، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة تعمل بصمت وعلى مدار الساعة من أجل خدمة المواطنين، وأن كل جهد يُبذل على الأرض يُقرّب المحافظة من استقرار عمراني طال انتظاره.

وأضاف المحافظ أن تسريع توقيع الأحوزة وتسليمها للوحدات المختصة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو مفتاح للانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية، حيث تُمكّن هذه الإجراءات المواطنين من البناء بشكل قانوني ومُنظّم، وتفتح آفاقًا واسعة أمام تحسين جودة الحياة في مختلف قرى ومراكز الغربية.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات تنفيذي مجالس المدن والأحياء خدمات المواطنين

