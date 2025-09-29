قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على شقيقين متهمين بـ قتل عامل خردة في الخانكة
الخسران زعلان.. خالد الغندور يوجه رسالة للجمهور قبل مباراة القمة
مباراة القمة| بيزيرا جاهز لمواجهة الأهلي في الدوري
أحمد نعينع: أرفض الإساءة والابتزاز الذي يتعرض له قراء القرآن
تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد فى القاهرة.. فيديو وصور
غيابات بالجملة في القمة 131 بين الأهلي والزمالك
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2025
غارة إسرائيلية تستهدف وسط بلدة النبطية بالجنوب اللبناني
خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
تنفيذي الغربية يوافق على إقامة حضانات ومركز غسيل كلوي ويعتمد الأحوزة العمرانية لـ11 عزبة

الغربية أحمد علي

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام،

 والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

توجيهات محافظ الغربية 

وقبل البدء في جدول الأعمال، طلب المحافظ الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث مصنع ومصبغة المحلة الكبرى، حيث نعى المجلس التنفيذي الشهداء، موجهاً الشكر والتقدير لأبطال الحماية المدنية من المصابين والمتوفين الذين أدوا واجبهم ببسالة، وكذلك لكل من شارك في التعامل مع الحادث من المواطنين، والأطقم الطبية بالإسعاف والصحة، والأجهزة التنفيذية، إلى جانب وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل لما قدموه من جهود في دعم الأسر المتضررة.

دعم الأسر والعائلات 

وخلال الاجتماع، قدم محافظ الغربية التهنئة للحضور ولأبناء المحافظة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة والعيد القومي لمحافظة الغربية ومولد العارف بالله السيد أحمد البدوي، مؤكداً أن هذه المناسبات الوطنية والدينية تمثل محطات هامة في تاريخ المحافظة، تعكس قيم البطولة والانتماء، وتغرس في الأجيال الجديدة معاني التضحية والفداء.

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية خلال فترة الاحتفالات، والتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر (156) لضمان خروجها بالشكل اللائق الذي يليق بتاريخ الغربية وأبنائها.

وناقش المجلس التنفيذي عدداً من الموضوعات الخدمية والتنموية، حيث وافق على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمدينة بسيون بمساحة 400 متر مربع ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء وتطوير دور الحضانات التابعة لبرنامج الطفولة المبكرة لصالح وزارة التضامن الاجتماعي، كما تمت الموافقة على الطلب المقدم من جمعية أبناء حانوت للتطوير لإقامة مشروع مركز غسيل كلوي وحضانات أطفال بالجهود الذاتية لخدمة أهالي القرية.

اخبار محافظة الغربية 

كما وافق المجلس برئاسة محافظ الغربية على اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية لعدد 11 عزبة بمراكز مختلفة، بينها اعتماد أول حيز عمراني لعزب تابعة لمركزي المحلة الكبرى وكفر الزيات، إلى جانب تحديث الأحوزة لـ9 عزب أخرى موزعة على مراكز طنطا، بسيون، قطور، السنطة، في خطوة مهمة نحو تمكين الأهالي من البناء القانوني وتنظيم التوسع العمراني بالمناطق الريفية. وأكد المحافظ أن الغربية قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف، حيث تم الانتهاء من 100% من اعتماد الأحوزة للمدن والقرى، و98.4% للعزب، مشدداً على استمرار الجهود بوتيرة متسارعة لاستكمال النسبة المتبقية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة في التخطيط العمراني.

واختُتم الاجتماع بمناقشة طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور الجهات التنفيذية، بما يسهل اتخاذ القرارات اللازمة وتنفيذها على الفور، تحقيقًا لمصلحة المواطن وتعزيزاً لمسيرة التنمية بالمحافظة.

