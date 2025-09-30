الغربية .. غرق شاب أثناء الاستحمام في ترعة بالسنطة

لقى شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه غرقًا اليوم الثلاثاء بعدما قفز للاستحمام في ترعة القرشية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية حيث جرفه التيار لعدم إجادته السباحة.

تفاصيل الواقعة

وتعود احداث الواقعة حينما تلقي اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة بورود

بلاغًا من الأهالي يفيد بغرق شاب في مياه ترعة القرشية أثناء الاستحمام.

على الفور انتقلت قوة من مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين من التحريات الأولية أن الشاب يُدعى "محمود. ال" وقد لقي مصرعه أثناء لهوه وقفزه من أعلى الكوبري بقصد الاستحمام إلا أنه لم يكن يجيد السباحة ما أدى إلى غرقه.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السنطة المركزي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.