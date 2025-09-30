محافظ مطروح يزف بشرى لكلاب الصف الأول الابتدائى

وافق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح على النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026-2025 حتى سن 5 سنوات و 6 أشهر بعدد من المدارس ذات الكثافة المنخفضة وذلك بعد حصر جميع الاماكن الشاغرة بعدد من مدارس المرحلة الابتدائية مع عدم الاخلال بالكثافة القانونية المقررة بالفصل .

وأوضحت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم حصر جميع الأماكن الشاغرة بعدد من المدارس ذات الكثافة المنخفضة بإجمالي عدد 52 مدرسة من جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وتم النزول بالسن بها لـ5 سنوات و6 أشهر مع الإلتزام بالكثافة القانونية بالفصل، وترتيب المتقدمين على أساس الأكبر سنا، وكذا الإلتزام بالنطاق الجغرافى للمدرسة المتقدم إليها، وأن يكون التلميذ المتقدم من مواليد محافظة مطروح أو أن يكون ولى الأمر من المقيمين بالمحافظة إقامة دائمة، وذلك تيسيراً على أولياء الأمور ومراعاة للبُعد الإجتماعي والأسرى.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح منطقة شمس الحكمة.

حيث شملت الجولة تفقد سيارة المركز التكنولوجي المتواجدة بجوار مستشفى رأس الحكمة، للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهم في التيسير عليهم دون الحاجة إلى الانتقال إلى مدينة مرسى مطروح، حيث وجه نائب المحافظ بتكثيف تواجد سيارة المركز التكنولوجي لخدمة أكبر عدد من المواطنين.

كما تفقد نائب المحافظ مستشفى رأس الحكمة المركزي للاطمئنان على صحة المواطنين ومتابعة سير العمل داخل المستشفى والتقى عدد من الأهالي واستمع لمطالبهم.

وتابع نائب المحافظ أعمال النظافة بالشارع الرئيسي لمدخل مدينة شمس الحكمة ورفع الأتربة منه، موجهاً بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري للحفاظ على المظهر الحضاري للقرية.

كما تفقد أيضًا الأعمال الجارية لإنشاء مدرسة شمس الحكمة التجريبية الجديدة والمزمع تشغيلها وافتتاحها خلال الأيام القادمة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال و تجهيزات المدرسة، والتي ستساهم في تلبية احتياجات الأهالي التعليمية.

وقد تمت الجولة بحضور سيد خلف نائب رئيس مركز ومدينة مطروح، و رئيس قرية رأس الحكمة.