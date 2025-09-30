آبل تُصدر تحديث iOS 26.0.1 لإصلاح مشاكل أساسية في سلسلة آيفون 17

أصدرت شركة أبل رسمياً التحديث التصحيحي iOS 26.0.1، وهو أول تحديث فرعي بعد الإطلاق الكبير لنظام التشغيل iOS 26.

ويأتي هذا التحديث لمعالجة مجموعة من الأخطاء والمشكلات المهمة التي ظهرت لدى المستخدمين الأوائل، خاصةً على أجهزة آيفون 17 الجديدة.

أوضحت أبل أن التحديث يركز بشكل كامل على تحسين استقرار النظام ومعالجة الثغرات، ولا يتضمن أي ميزات جديدة للمستخدمين.

ويُعد هذا التحديث أمراً حتمياً لمعظم المستخدمين لضمان تجربة مستقرة بعد تثبيت الإصدار الرئيسي.

أبرز المشاكل التي عالجها التحديث:

أشارت ملاحظات الإصدار الرسمية إلى أن التحديث الجديد يعالج بشكل خاص العديد من المشاكل المتعلقة بأجهزة iPhone 17، وiPhone Air، وiPhone 17 Pro، والتي تمثلت فيما يلي:

مشكلات الاتصال اللاسلكي: تم إصلاح خطأ رئيسي كان يتسبب في انقطاع شبكات Wi-Fi و Bluetooth بشكل متقطع على طرازات آيفون 17 وآيفون 17 برو وآيفون آير.

أخطاء الشبكة الخلوية: عالج التحديث مشكلة كانت تمنع عدداً قليلاً من المستخدمين من الاتصال بشبكة خلوية بعد التحديث إلى iOS 26.

عيوب التصوير (Camera Artifacts): أشارت الشركة إلى إصلاح مشكلة ظهور آثار غير متوقعة في الصور الملتقطة في ظروف إضاءة معينة باستخدام طرازات آيفون 17 الجديدة.

مشاكل الواجهة والميزات: تم حل مشكلة ظهور أيقونات التطبيقات فارغة بعد إضافة لون مخصص (Custom Tint) لها. كما تم إصلاح خلل كان يؤدي إلى تعطيل ميزة VoiceOver لدى بعض المستخدمين بعد التحديث.

إضافة إلى إصلاحات الأخطاء الوظيفية، أكدت أبل أن التحديث تضمن أيضاً إصلاحاً أمنياً مهماً في أحد مكونات النظام (FontParser)، مما يعكس التزام الشركة بالحفاظ على أمان بيانات المستخدمين.

يُذكر أن التحديث iOS 26.0.1 متاح الآن للتحميل على أجهزة آيفون 11 والإصدارات الأحدث، ويُنصح بشدة لجميع المستخدمين بتثبيته في أقرب وقت ممكن للاستفادة من تحسينات الاستقرار والأمان.