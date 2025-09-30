قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام زكي: الجامعة العربية لم تتخذ موقفا رسميا من خطة ترامب لغزة
خطة ترامب للسلام في غزة| خطوة جريئة أم تسوية محفوفة بالمخاطر؟.. خبير يعلق
لعدم مراقبة الفلسطينيين.. القصة الكاملة لمنع مايكروسوفت إسرائيل استخدام خدماتها
وزير العمل: كل من لديه أجنبية تعمل بالمنزل يقدم طلبا للحصول على تصريح
عباس شراقي: لا يوجد لدينا أي مشكلة والسد العالي قادر على استيعاب مياه إثيوبيا
بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق
فتاوى تشغل الأذهان.. التصرف الشرعي في كروت الزفاف المكتوب عليها آيات قرآنية.. حكم اتباع المرأة للجنائز
أزمة مستحقات تهدد الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس
ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط
أحمد موسى: رئيس الوزراء اطمأن على مستوى التعليم بعد زيارته المفاجئة لمدرسة فاطمة الزهراء بالمنوفية
من جذور إلى صخور.. كيف غيّرت غابة "القاهرة" الغلاف الجوي للأرض؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تُصدر تحديث iOS 26.0.1 لإصلاح مشاكل أساسية في سلسلة آيفون 17

أبل
أبل
احمد الشريف

أصدرت شركة أبل رسمياً التحديث التصحيحي iOS 26.0.1، وهو أول تحديث فرعي بعد الإطلاق الكبير لنظام التشغيل iOS 26. 

ويأتي هذا التحديث لمعالجة مجموعة من الأخطاء والمشكلات المهمة التي ظهرت لدى المستخدمين الأوائل، خاصةً على أجهزة آيفون 17 الجديدة.

أوضحت أبل أن التحديث يركز بشكل كامل على تحسين استقرار النظام ومعالجة الثغرات، ولا يتضمن أي ميزات جديدة للمستخدمين.

 ويُعد هذا التحديث أمراً حتمياً لمعظم المستخدمين لضمان تجربة مستقرة بعد تثبيت الإصدار الرئيسي.

أبرز المشاكل التي عالجها التحديث:

أشارت ملاحظات الإصدار الرسمية إلى أن التحديث الجديد يعالج بشكل خاص العديد من المشاكل المتعلقة بأجهزة iPhone 17، وiPhone Air، وiPhone 17 Pro، والتي تمثلت فيما يلي:

مشكلات الاتصال اللاسلكي: تم إصلاح خطأ رئيسي كان يتسبب في انقطاع شبكات Wi-Fi و Bluetooth بشكل متقطع على طرازات آيفون 17 وآيفون 17 برو وآيفون آير.

أخطاء الشبكة الخلوية: عالج التحديث مشكلة كانت تمنع عدداً قليلاً من المستخدمين من الاتصال بشبكة خلوية بعد التحديث إلى iOS 26.

عيوب التصوير (Camera Artifacts): أشارت الشركة إلى إصلاح مشكلة ظهور آثار غير متوقعة في الصور الملتقطة في ظروف إضاءة معينة باستخدام طرازات آيفون 17 الجديدة.

مشاكل الواجهة والميزات: تم حل مشكلة ظهور أيقونات التطبيقات فارغة بعد إضافة لون مخصص (Custom Tint) لها. كما تم إصلاح خلل كان يؤدي إلى تعطيل ميزة VoiceOver لدى بعض المستخدمين بعد التحديث.

إضافة إلى إصلاحات الأخطاء الوظيفية، أكدت أبل أن التحديث تضمن أيضاً إصلاحاً أمنياً مهماً في أحد مكونات النظام (FontParser)، مما يعكس التزام الشركة بالحفاظ على أمان بيانات المستخدمين.

يُذكر أن التحديث iOS 26.0.1 متاح الآن للتحميل على أجهزة آيفون 11 والإصدارات الأحدث، ويُنصح بشدة لجميع المستخدمين بتثبيته في أقرب وقت ممكن للاستفادة من تحسينات الاستقرار والأمان.

أبل iOS 2601 iOS 26

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

ترشيحاتنا

شريف عامر

شريف عامر: نتنياهو يواصل قصف غزة.. ويُصر على التفاوض تحت ضغط النيران

نشأت الديهي

الديهي: الخطة المصرية لإعمار غزة ركّزت على بقاء الفلسطينيين في أرضهم دون أي إشارة إلى التهجير

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال: الحرب قد تشتعل في أي لحظة و"خطة ترامب" لا تلبي طموحات الفلسطينيين

بالصور

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

المدارس
المدارس
المدارس

فستان لافت.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

مش غالية.. عشبة غير متوقعة تعالج الغثيان والدوار والقرحة

الغثيان
الغثيان
الغثيان

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية
أمراض تناسلية
أمراض تناسلية

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد