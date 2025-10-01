قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة
خوان الفينا: الهزيمة مؤلمة لكنها تثبت لنا مَن يستحق ارتداء القميص
انفجارات ضخمة في ميونخ وانتشار لقوات الشرطة
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يلامس قمة جديدة
الرئيس الكولومبي يهاجم ترامب.. المكان الوحيد الذي يستحقه هو السجن
أجواء خريفية..حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
فى ذكرى مداح الرسول.. تعرف على أول أجر حصل عليه محمد الكحلاوي وسر رفضه الغناء لجمال عبد الناصر
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتي نقل بطريق الفرافرة – الواحات البحرية
نجم الأهلي يشيد بـ «عدي الدباغ» ويُوجّه انتقادات لاختيارات الزمالك الفنية
خطة ترامب للسلام في غزة.. بين مكاسب إسرائيلية وحقوق فلسطينية غائبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يؤكد على استمرار الحملات لإزالة أماكن النباشين بالمدينة

الاعمال
الاعمال
الإسماعيلية انجي هيبة

وجع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

في هذا السياق، قامت وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة والوحدة المحلية لحي ثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية، بتنفيذ حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق بحي ثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية وإزالة النباشين، وذلك بحضور مدير وحدة تنظيم المخلفات، والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة ونائب حي ثانِ وممثل حي ثالث.

وأوضحت المهندسة أميمة حفني محمد مدير وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملة قامت بالمرور على عدة منطقة بحي ثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية منها المنطقة بجوار نادي المنتزه ونادي الكهرباء والشارع التجاري بجوار الكنيسة الأرثوذكسية وحاوية بجوار النادي الاسماعيلي الجديد وشارع شبين الكوم، بالإضافة إلى ميدان الممر وشارع رضا.

واضاف أنه تم تحرير عدد ٨ محاضر للنباشين ومحضر لإحدى المحال التجارية السوبر ماركت، وذلك لوجود تجمع للقمامة أمام المحل التجاري وعدم وجود سلة القمامة أمامه وذلك بنهاية شارع العشريني، طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

كما قامت الحملة أيضًا بالمرور على عدة مناطق  بحي ثالث، وتم تحرير محضر لمخزن خردة بدون ترخيص بعزبة بكري لعدم الحصول على رخصة تشغيل من جهاز تنظيم المخلفات، وتواصل الحملة أعمالها في محافظة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

المدارس

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

متهمة

راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

فيروس

فيروس HFMD.. تصريح عاجل من وزارة الصحة عن الأعراض والوقاية

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

الزمالك

إضراب لاعبي الزمالك عن التدريبات عقب هزيمة القمة .. اعرف السبب

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

ترشيحاتنا

الدباغ

إصابة عدي الدباغ مهاجم نادي الزمالك في العضلة الضامة

ناصر منسي

إعلامي يكشف عن إصابة ناصر منسي بعد القمة.. تفاصيل

الاهلي

حكم مباراة القمة: شعبية الأهلي والزمالك نعرفها في إسبانيا.. وأجواء الملعب رائعة

بالصور

تصدرت التريند.. 5 معلومات لاتعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

ابنة هبة قطب
ابنة هبة قطب
ابنة هبة قطب

فستان جريء.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها الأخير

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فوائد سحرية لاستخدام البقدونس والكرفس.. صيدلية طبيعية في مطبخك

فوائد الكرفس والبقدونس
فوائد الكرفس والبقدونس
فوائد الكرفس والبقدونس

بدائل صحية للانشون.. طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة

طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد