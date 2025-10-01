محافظ الإسماعيلية يؤكد على استمرار الحملات لإزالة أماكن النباشين بالمدينة

وجع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

في هذا السياق، قامت وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة والوحدة المحلية لحي ثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية، بتنفيذ حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق بحي ثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية وإزالة النباشين، وذلك بحضور مدير وحدة تنظيم المخلفات، والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة ونائب حي ثانِ وممثل حي ثالث.

وأوضحت المهندسة أميمة حفني محمد مدير وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملة قامت بالمرور على عدة منطقة بحي ثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية منها المنطقة بجوار نادي المنتزه ونادي الكهرباء والشارع التجاري بجوار الكنيسة الأرثوذكسية وحاوية بجوار النادي الاسماعيلي الجديد وشارع شبين الكوم، بالإضافة إلى ميدان الممر وشارع رضا.

واضاف أنه تم تحرير عدد ٨ محاضر للنباشين ومحضر لإحدى المحال التجارية السوبر ماركت، وذلك لوجود تجمع للقمامة أمام المحل التجاري وعدم وجود سلة القمامة أمامه وذلك بنهاية شارع العشريني، طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

كما قامت الحملة أيضًا بالمرور على عدة مناطق بحي ثالث، وتم تحرير محضر لمخزن خردة بدون ترخيص بعزبة بكري لعدم الحصول على رخصة تشغيل من جهاز تنظيم المخلفات، وتواصل الحملة أعمالها في محافظة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم.