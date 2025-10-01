حزب المصريين: لقاء الرئيس السيسي وأعضاء مجلس القضاء الأعلى يحمل رسالة قوية

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم، مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، موضحًا أن تزامن الاجتماع مع الاحتفال بيوم القضاء المصري اختيار مدروس يهدف إلى تعظيم الرسالة الاحتفالية وتقديمها في سياق يجمع بين التكريم والتأكيد على المبادئ الدستورية.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن توجيه الرئيس السيسي التهنئة بمناسبة يوم القضاء المصري، وتأكيد تقديره الكبير لدور القضاة في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين اعتراف صريح ومُهم بالجهد الذي تبذله الهيئات القضائية في تحقيق العدالة والاستقرار، موضحًا أن تأكيد الرئيس على حرص الدولة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه كمنهج راسخ يُمثل حجر الزاوية في بناء دولة القانون، ويضمن أن القرارات القضائية تُتخذ بكل نزاهة وحيادية، مما يُعزز العدالة الناجزة ويُرسخ السلام المجتمعي.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن التركيز على أن هذه الجهود تصب في صالح تعزيز أمن واستقرار الوطن وحماية منظومة الحقوق والواجبات يوضح أن الحفاظ على قوة القضاء واستقلاله هو ركيزة أساسية للأمن القومي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يحمل رسالة قوية ومُطمئنة حول احترام الدولة لمبدأ الفصل بين السلطات، والالتزام بدعم استقلال القضاء لضمان سير العدالة على أكمل وجه.

وأوضح أن ربط الرئيس السيسي عمل القضاء بشكل مباشر بتعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي يُرسخ فكرة أن القضاء العادل هو أساس الأمن القومي وشرط للنمو والتنمية، مؤكدًا أن الاحترام والتقدير الكامل للدور الذي تقوم به السلطة القضائية، والالتزام الدستوري الثابت باستقلال هذه السلطة باعتباره الضمان الأهم لتحقيق العدالة وحماية الأمن والاستقرار في الدولة يعكس الرغبة في تعزيز الثقة في المؤسسات القضائية كعنصر حاسم في بناء دولة القانون.

ولفت إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية يؤكد على سيادة القانون، ودعم استقلال السلطة القضائية، والاعتراف بأن العدالة هي الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في مصر.