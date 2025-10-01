قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة
اللجنة النقابية بحزب الوفد تعلن دعمها لحقوق المعتصمين
خد فلوسي للعب كمبيوتر جيمز.. طالب طب يسحل والدته الأجنبية ويسرق أموالها بالجيزة
وزير الخارجية: غزة سيديرها الفلسطينيون.. والحديث الآن عن لجنة انتقالية تدير القطاع دون حماس
دون الـ48 جنيها.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم
وزير قطاع الأعمال: دعم الصناعات الحيوية وتوطين الدواء أولوية استراتيجية
الخطيب يجتمع مع اللجان الاستشارية ويعلن قائمته الانتخابية بالأهلي غدًا
قانون الإجراءات الجنائية.. وزير الشؤون النيابية: الرئيس مارس حقه الدستوري المنصوص عليه
فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية
قصر الطاهرة.. من هنا أدار السادات معركة التحرير في أكتوبر 73
وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة تقدم المشروعات الصحية القومية
9 أيام.. حقيقة ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
محافظات

كهرباء كفر الشيخ تطلق ندوة توعوية لتعزيز ثقافة ترشيد الطاقة.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

نظمت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بكفر الشيخ بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية متميزة حول ترشيد استهلاك الطاقة، بمقر مجلس مدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والعاملين والمواطنين.

جاءت الندوة في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والمهندس أحمد علي رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبإشراف الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، والمهندس أيمن إبراهيم موسى، رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ، والمهندس أحمد محمد حافظ، مدير عام ترشيد الطاقة، والمهندس محمد عبد الستار خليل، مدير عام المشروعات والشئون الفنية بقطاع كفر الشيخ.

ألقى الندوة المهندس شريف مصطفى محمد، مدير إدارة الترشيد بقطاع كهرباء كفر الشيخ، تناول خلالها أهمية وفوائد ترشيد استهلاك الكهرباء، مع التركيز على السلوكيات اليومية في استخدام الإنارة والأجهزة المنزلية، مثل شواحن الهواتف المحمولة، المكيفات، الثلاجات، السخانات، المكواة، الغلايات، الغسالات، وأجهزة التلفزيون والرسيفر.

وخلال الندوة، شرح المحاضرون آليات تحسين كفاءة الطاقة، ودور بطاقة كفاءة الطاقة في اختيار الأجهزة الموفرة، بالإضافة إلى أهمية الاعتماد على الطاقة الشمسية، وجهود الشركة في التوسع في إنشاء المحطات الشمسية كمصدر نظيف ومستدام للطاقة.

وهدفت هذه الندوة إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والعاملين في المؤسسات الحكومية بأهمية الاستخدام الرشيد للكهرباء، بما يسهم في تقليل الفواتير والحفاظ على الموارد، ودعم توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة.

كفر الشيخ كهرباء كفر الشيخ بيلا محافظ كفر الشيخ

