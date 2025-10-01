كهرباء كفر الشيخ تطلق ندوة توعوية لتعزيز ثقافة ترشيد الطاقة.. صور

نظمت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بكفر الشيخ بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية متميزة حول ترشيد استهلاك الطاقة، بمقر مجلس مدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والعاملين والمواطنين.

جاءت الندوة في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والمهندس أحمد علي رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبإشراف الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، والمهندس أيمن إبراهيم موسى، رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ، والمهندس أحمد محمد حافظ، مدير عام ترشيد الطاقة، والمهندس محمد عبد الستار خليل، مدير عام المشروعات والشئون الفنية بقطاع كفر الشيخ.

ألقى الندوة المهندس شريف مصطفى محمد، مدير إدارة الترشيد بقطاع كهرباء كفر الشيخ، تناول خلالها أهمية وفوائد ترشيد استهلاك الكهرباء، مع التركيز على السلوكيات اليومية في استخدام الإنارة والأجهزة المنزلية، مثل شواحن الهواتف المحمولة، المكيفات، الثلاجات، السخانات، المكواة، الغلايات، الغسالات، وأجهزة التلفزيون والرسيفر.

وخلال الندوة، شرح المحاضرون آليات تحسين كفاءة الطاقة، ودور بطاقة كفاءة الطاقة في اختيار الأجهزة الموفرة، بالإضافة إلى أهمية الاعتماد على الطاقة الشمسية، وجهود الشركة في التوسع في إنشاء المحطات الشمسية كمصدر نظيف ومستدام للطاقة.

وهدفت هذه الندوة إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والعاملين في المؤسسات الحكومية بأهمية الاستخدام الرشيد للكهرباء، بما يسهم في تقليل الفواتير والحفاظ على الموارد، ودعم توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة.