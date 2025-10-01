قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة
اللجنة النقابية بحزب الوفد تعلن دعمها لحقوق المعتصمين
خد فلوسي للعب كمبيوتر جيمز.. طالب طب يسحل والدته الأجنبية ويسرق أموالها بالجيزة
وزير الخارجية: غزة سيديرها الفلسطينيون.. والحديث الآن عن لجنة انتقالية تدير القطاع دون حماس
دون الـ48 جنيها.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم
وزير قطاع الأعمال: دعم الصناعات الحيوية وتوطين الدواء أولوية استراتيجية
الخطيب يجتمع مع اللجان الاستشارية ويعلن قائمته الانتخابية بالأهلي غدًا
قانون الإجراءات الجنائية.. وزير الشؤون النيابية: الرئيس مارس حقه الدستوري المنصوص عليه
فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية
قصر الطاهرة.. من هنا أدار السادات معركة التحرير في أكتوبر 73
وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة تقدم المشروعات الصحية القومية
9 أيام.. حقيقة ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
أخبار البلد

اعتصام صحفيي الوفد لليوم الثاني.. وقائمة سوداء للرافضين

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

واصل صحفيو جريدة وموقع الوفد اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث دخل الصحفيون والإداريون بالمؤسسة في اعتصام مفتوح، أمس 30 سبتمبر 2025، احتجاجًا على مماطلة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة، في تنفيذ وعوده بتطبيق الحد الأدنى، وهي الوعود التي كررها في لقاءات مع اللجنة النقابية والعاملين، وكذلك في تصريحات تليفزيونية وصحفية، وفي الصفحة الأولى من جريدة الوفد بتاريخ 9 أبريل 2025.

وألزم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 3 مايو 2025، جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور. 

أكد الدكتور محمد عادل، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، أن مطالب الزملاء مشروعة وقانونية، وهي التزام إنساني قبل أن تكون التزامًا قانونيًا، مؤكدًا أن الأموال التي تغطي تطبيق الحد الأدنى متوفرة داخل الحزب، ودخلت إلى خزينة الحزب الشهر الماضي.

وأكد دعم اللجنة الكامل لمطالب الزملاء،  والتي يأتي في مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور فورًا، ومعالجة تشوهات المرتبات، وتقديم خطة إصلاحية حقيقية لمؤسسة الوفد، مؤكدا اتخاذ اللجنة لكافة الإجراءات القانونية لتحقيق مطالب الزملاء

وتقدم بالشكر لنقيب الصحفيين  خالد البلشي ومجدى البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والنشر ومحمود كامل، وإيمان عوف عضوي مجلس النقابة، وأعضاء المجلس لدعمهم الكامل لمطالب الزملاء 

وأوضح أن الرافضين لتطبيق الحد الأدنى يفضلون الاحتفاظ بالأموال داخل الحزب بدلًا من تحسين معيشة الصحفيين والعاملين بالمؤسسة الإعلامية والحزب، ووضع خطة إصلاحية مؤكدًا أنه سيتم قريبًا إعداد قائمة سوداء بأسماء هؤلاء، لفضحهم أمام جميع الوفديين.

وخاطب الدكتور محمد عادل عقول الوفديين في جميع محافظات الجمهورية قائلًا: "من المسؤول عن تدهور المؤسسة خلال السنوات الماضية؟ وهل القصور والفشل بسبب العاملين أم بسبب الإدارة؟" مشيرًا إلى أن المؤسسة بدأت مرحلة التدهور منذ عام 2010 وحتى الآن، نتيجة القرارات العشوائية، والصراعات داخل الحزب، وغياب خطة إصلاح حقيقية، فضلًا عن تفشي المجاملات والواسطة والمحسوبية، وهو ما أدى إلى هذا التدهور الذي نعيشه اليوم.

ويحمّل رئيس اللجنة النقابية جميع أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد المسؤولية، مؤكدًا أن عليهم أن يحسنوا الاختيار فيمن يمثل الحزب والهيئة العليا في الانتخابات القادمة، من أجل إصلاح حقيقي للحزب ولمؤسسة الوفد الإعلامية.

صحفيو جريدة وموقع الوفد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

فرح الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

إضافة هذا النوع من التوابل للطعام يمنحك فوائد عديدة

في يومهم العالمي.. مواصفات يجب توافرها بسيارات كبار السن

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

