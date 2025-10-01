رسالة من أمين الفتوى لزوج كثير الحلف بالطلاق .. هل تنفصل عنه الزوجة؟

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل ورد من إحدى السيدات بشأن تكرار زوجها الحلف بالطلاق في مواقف متعددة ودون أسباب جوهرية، حيث أرادت السائلة معرفة ما إذا كان الطلاق يقع في هذه الحالة وما هو التصرف الأمثل للتعامل مع الزوج.

وخلال لقاء تلفزيوني ، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الحكم الشرعي المتعلق بوقوع الطلاق لا يمكن البت فيه بشكل قاطع إلا بعد سماع أقوال الزوجين معًا والاطلاع على الملابسات الدقيقة، نظرًا لأن هذه المسألة من القضايا التي تحتاج إلى وضوح وتفصيل كامل.

وأشار شلبي إلى أن الزوجة مطالبة بالتعامل مع الموقف بعقلانية وحكمة، وأن النصح الهادئ للزوج، أو الاستعانة بمن يثق فيه من الأقارب أو الأصدقاء، قد يكون وسيلة فعالة للتقليل من هذه العادة.

كما بين أن التغافل في بعض المواقف قد يكون أسلوبًا ناجحًا لتفادي تصاعد الخلافات.

وأكد أمين الفتوى أن المسؤولية مشتركة، فالزوج مطالب أولًا بضبط لسانه والابتعاد عن التسرع في إطلاق ألفاظ الطلاق، لما يترتب عليها من آثار خطيرة على الأسرة واستقرارها.

وفي المقابل، على الزوجة أن تتحلى بالصبر وألا تدفع النقاشات إلى مشاحنات قد تزيد من حدة الخلاف.

واختتم حديثه بالتنويه إلى أن الدعاء واللجوء إلى الله بالتضرع يُعدان من أعظم الوسائل التي تعين على الإصلاح بين الزوجين، داعيًا الطرفين إلى تقوى الله والمحافظة على كيان الأسرة.



