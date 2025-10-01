قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 وصل كام؟
400 ألف وحدة سكنية.. إطلاق ثاني مرحلة في أكبر مشروع للإسكان
فضيحة بروتوكولية.. ثغرة أمنية تترك نتنياهو عرضه للاغتيال داخل فندق في نيويورك
نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي غول جديد يجتاح العالم
نصر أكتوبر المجيد.. تأريخ من البطولات يتجدد في حاضر الإنجازات ندوة دمياط
الثانوية العامة شرطا لضم خريجي الحقوق لنقابة المحامين.. تفاصيل جديدة
القانون يحظر عزل أو حرمان ذوي الإعاقة من الرعاية الطبية أو المجتمعية
مدبولي يتابع ما يتم تنفيذه من إجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية.. برنامج تنفيذي يحدد مهام الوزارات
أذكار المساء كاملة ومكتوبة.. أدعية نبوية تحفظك وتشرح صدرك
119 ألف دولار.. فيفا يغرم الزمالك في شكوي مدرب برتغالي
حالة وحيدة تنقذ منتخب مصر من الإقصاء بمونديال الشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رسالة من أمين الفتوى لزوج كثير الحلف بالطلاق .. هل تنفصل عنه الزوجة؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل ورد من إحدى السيدات بشأن تكرار زوجها الحلف بالطلاق في مواقف متعددة ودون أسباب جوهرية، حيث أرادت السائلة معرفة ما إذا كان الطلاق يقع في هذه الحالة وما هو التصرف الأمثل للتعامل مع الزوج.

وخلال لقاء تلفزيوني ، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الحكم الشرعي المتعلق بوقوع الطلاق لا يمكن البت فيه بشكل قاطع إلا بعد سماع أقوال الزوجين معًا والاطلاع على الملابسات الدقيقة، نظرًا لأن هذه المسألة من القضايا التي تحتاج إلى وضوح وتفصيل كامل.

وأشار شلبي إلى أن الزوجة مطالبة بالتعامل مع الموقف بعقلانية وحكمة، وأن النصح الهادئ للزوج، أو الاستعانة بمن يثق فيه من الأقارب أو الأصدقاء، قد يكون وسيلة فعالة للتقليل من هذه العادة. 

كما بين أن التغافل في بعض المواقف قد يكون أسلوبًا ناجحًا لتفادي تصاعد الخلافات.

وأكد أمين الفتوى أن المسؤولية مشتركة، فالزوج مطالب أولًا بضبط لسانه والابتعاد عن التسرع في إطلاق ألفاظ الطلاق، لما يترتب عليها من آثار خطيرة على الأسرة واستقرارها.

 وفي المقابل، على الزوجة أن تتحلى بالصبر وألا تدفع النقاشات إلى مشاحنات قد تزيد من حدة الخلاف.

واختتم حديثه بالتنويه إلى أن الدعاء واللجوء إلى الله بالتضرع يُعدان من أعظم الوسائل التي تعين على الإصلاح بين الزوجين، داعيًا الطرفين إلى تقوى الله والمحافظة على كيان الأسرة.


 

دار الإفتاء المصرية محمود شلبي الطلاق الحياة الزوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

محافظ دمياط يناقش تفاصيل ملف الهوية البصرية

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تخطيط وتنفيذ إشارات وعلامات الطرق.. صور

سكرتير عام بني سويف

سكرتير عام بني سويف يناقش مع لجنة التنمية المستدامة جهود تطوبر منظومة الخدمات بالقرى

بالصور

‏لعشاق الفخامة.. بريليانس V6 موديل 2020 تباع بهذا السعر

بريليانسV6 ‎‏ موديل 2020
بريليانسV6 ‎‏ موديل 2020
بريليانسV6 ‎‏ موديل 2020

طريقة عمل الكفتة المشوية فى المنزل

طريقة عمل الكفتة المشوية فى المنزل..
طريقة عمل الكفتة المشوية فى المنزل..
طريقة عمل الكفتة المشوية فى المنزل..

أسعار أرخص 5 سيارات "زيرو" موديل 2026 بالسوق المصري

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

بفستان جريء.. مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها
بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها
بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد