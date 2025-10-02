بسبب التنمر.. تهديد لنجم الأهلي بالإيقاف

يسود اتجاه داخل نادى الزمالك بتقديم شكوى رسمية ضد حسين الشحات لاعب النادي الأهلى بسبب التنمر على البرازيلى خوان بيزيرا جناح القلعة البيضاء بسبب قصر قامته خلال مباراة القمة رقم 131.

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس على غريمه التقليدي نادي الزمالك الذي يقوده فنيا البلجيكي يانيك فيريرا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستعين مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بفيديو المباراة الذي يتضمن الواقعة الصادرة من جانب حسين الشحات نجم النادي الأهلي ضد البرازيلي خوان بيزيرا في مباراة القمة رقم 131 بالدوري المصري.