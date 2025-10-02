قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد الوهاب عبد الرازق: الرئيس السيسي لم يغفل عن بناء الإنسان المصري
هدنة على المحك| إيران تضع سيناريوهات الحرب القادمة مع إسرائيل.. تقرير
مواعيد مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
ماجد سامي: تمنيت لزيزو اللعب بالخارج وبإمكانه الوصول للدوري الإنجليزي
مجلس الشيوخ يصوت على فض دور الانعقاد السادس المنقوص
على رأسهم «الدباغ» و«منسي».. غيابات هجومية تضرب الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
معسكر أكتوبر لـ منتخب مصر يواجه شبح الإلغاء بسبب أحداث المغرب
في عيد الغفران.. هجوم بسكين على كنيس يهودي بمدينة مانشستر
رئيس الشيوخ: المجلس سيظل صوتًا معبرًا عن إرادة الأمة وفي مقدمتها نصرة الشعب الفلسطيني
الأمن يداهم ناديا صحيا يُدار للأعمال المنافية للآداب في المعادي
بسبب التنمر.. تهديد لنجم الأهلي بالإيقاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

بسبب التنمر.. تهديد لنجم الأهلي بالإيقاف

ايقاف حسين الشحات
ايقاف حسين الشحات
كريم ناصر

يسود اتجاه داخل نادى الزمالك بتقديم شكوى رسمية ضد حسين الشحات لاعب النادي الأهلى بسبب التنمر على البرازيلى خوان بيزيرا جناح القلعة البيضاء بسبب قصر قامته خلال مباراة القمة رقم 131.

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس على غريمه التقليدي نادي الزمالك الذي يقوده فنيا البلجيكي يانيك فيريرا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستعين مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بفيديو المباراة الذي يتضمن الواقعة الصادرة من جانب حسين الشحات نجم النادي الأهلي ضد البرازيلي خوان بيزيرا في مباراة القمة رقم 131 بالدوري المصري.

حسين الشحات ايقاف حسين الشحات الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

هشام جمال

انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

«العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهرباء

أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

ترشيحاتنا

ماكرون

ماكرون: أولويتنا القصوى تقديم الدعم المستمر لأوكرانيا

أرشيفية

وزير الخارجية اليوناني: وصول 39 سفينة من أسطول مساعدات غزة إلى ميناء أسدود

رئيس فرنسا

ماكرون: أولويتنا القصوى تقديم دعم مستمر لأوكرانيا

بالصور

قبل الاستحمام.. كوب ماء قد ينقذ حياتك لحماية قلبك وضغط الدم

أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس

تريند.. صور جديدة لعيد ميلاد ريهام حجاج بحضور نجوم الفن

عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج

عرض أوبريت فرحة على مسرح البالون مساء 6 أكتوبر

سامح يسري
سامح يسري
سامح يسري

فيديو

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد