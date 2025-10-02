قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح: الوقت الحالي هو الأنسب لتكاتف الجميع لدعم الزمالك قبل مواجهة المحلة
وزير خارجية أيرلندا: اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود «مقلق» ويجب احترام القانون الدولي
بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025
ليس لدينا أزمة.. والد خوان ألفينا يرد على تصرف حسين الشحات
باريس سان جيرمان يحسم قمة الأبطال أمام برشلونة بانتصار مثير
الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو
الكيميا مركبتش.. شوبير يوجه رسالة لـ حسام غالي بعد غيابه عن قائمة الخطيب
شوفوا البراءة.. والدة طفلة خطوبة في المدرسة تكشف تفاصيل الواقعة| فيديو
النائب محمد أبو العينين: تحديات كبيرة لتحقيق التنمية في أفريقيا.. ويجب إنشاء منطقة صناعية خاصة بالقارة
مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل حوالي 2 مليون مريض مصري سنويًا في مختلف التخصصات|فيديو
زوجته مانعاه عن أهله.. شقيقة المطرب مسلم: ماشوفتش أخويا من سنة
إيران وتركيا تتفقان على إنشاء معبر حدودي جديد لتعزيزالتجارة بين البلدين
بالصور

طريقة عمل عصير البنجر مع التفاح والجزر

طريقة عمل عصير البنجر مع التفاح و الجزر
طريقة عمل عصير البنجر مع التفاح و الجزر
رنا عصمت

البنجر أو الشمندر، هو خضار جذري حلو المذاق، يتميز بلونه الأحمر القاني، ويمكن تناوله بعدة طرق، إما مع السلطة، أو كعنصر مساعد في الأطباق الرئيسية، أو على هيئة عصير.

عصير البنجر يتميز بفوائد كثيرة، فهو مفيد لتخفيض ضغط الدم المرتفع، ويحسن من البناء العضلي للجسم كما يساهم بشكل فعال في علاج فقر الدم، ويستخدم في العديد من الحميات الغذائية، فهو منخفض السعرات الحرارية، وخالي تماماً من الدهون.

ولأن عصير البنجر قد يكون مركزاً جداً، فيفضل تخفيفه مع إضافة بعض المكونات مثل البرتقال، الفراولة، التفاح وغيرها.

مقادير عصير البنجر:

⅓ كوب بنجر، مسلوق ومقطع

1 كوب فراولة

½ 1 كوب عصير برتقال

عسل، حسب الرغبة

طريقة عصير البنجر..

في الخلاط الكهربائي، اخفقي البنجر مع عصير البرتقال، الفراولة والعسل على سرعة عالية حتى ينعم قوام العصير.

اسكبي في كاسات التقديم وقدميه بارد

طريقة عمل عصير البنجر مع التفاح و الجزر طريقة عمل عصير البنجر مع التفاح عصير البنجر الاصلى

بالصور

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. استمتع دون تهور

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. احم قلبك أولا

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
برج العقرب حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. سامح لتتحرر

برج العقرب حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. سامح لتتحرر

برج العقرب
برج العقرب
برج العقرب

برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. اختر ذاتك أولا

برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر

