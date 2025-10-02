قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تعلن رفض قرار إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران
إسرائيل تنشر صورة جورج جالاوي على أنها لقيادي في "حماس".. والسياسي البريطاني يرد
وسط غياب دعم أمريكي.. فون دير لاين تدعو الاتحاد الأوروبي لتكثيف مساعداته العسكرية لأوكرانيا
هل يحاسب الأبناء على مال الأب الحرام؟.. اعرف رأي الشرع
تعدوا على سيدة أمام مدرسة بالقاهرة.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون
أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد
ميلانو تشتعل بتظاهرات مؤيدة لفلسطين.. اقتحام محطة القطارات وإضراب عام يشلّ إيطاليا | صور
هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية
الخطيب إجازة 7 شهور.. الغندور يكشف مفاجأة عن مستقبل الأهلي بعد الانتخابات
دعاء الشكر لله.. كلمات مأثورة تتقرب بها إلى الله
أخبار البلد

معرض صنع في مصر بجامعة عين شمس.. الأحد المقبل

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

ينظم  قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "معرض صنع في مصر " برعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة و رئاسة أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انطلاقًا من الدور المجتمعى لجامعة عين شمس فى دعم الصناعات الوطنية.

وذلك بالحرم الرئيسى "أ" بجوار مركز الشبكات فى الفترة من ٥ إلى ٢١ من أكتوبر الجارى.

ويضم المعرض عدد من الشركات المصرية  وذلك لخلق أسواق جديدة  أكثر انتشاراً بين فئات الشباب للمنتج المصري الذي لا يقل جودة عن المنتجات العالمية.

جامعة عين شمس قطاع شئون خدمة المجتمع معرض صنع في مصر

