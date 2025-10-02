معرض صنع في مصر بجامعة عين شمس.. الأحد المقبل

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "معرض صنع في مصر " برعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة و رئاسة أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انطلاقًا من الدور المجتمعى لجامعة عين شمس فى دعم الصناعات الوطنية.

وذلك بالحرم الرئيسى "أ" بجوار مركز الشبكات فى الفترة من ٥ إلى ٢١ من أكتوبر الجارى.

ويضم المعرض عدد من الشركات المصرية وذلك لخلق أسواق جديدة أكثر انتشاراً بين فئات الشباب للمنتج المصري الذي لا يقل جودة عن المنتجات العالمية.