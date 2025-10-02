قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يكشف عن خماسيَّة البركة في طلب العِلم .. تعرّف عليها
18 اجتماعًا لتعزيز التعاون.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح أبوابها للاستثمارات التركية
علاقة شرعية وانتوا مالكم.. الفنانة منى هلا عن زواجها المدني
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة
ظل الرئيس.. 3 مطبات تواجه سيد عبدالحفيظ في الأهلي
الغرباوي وقيادات التعليم يشهدون طابور بورسعيد الرسمية للغات
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة النقل النهري ويفتح باب التظلمات غدًا
أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي
الغندور يكشف مستجدات ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك
للأسف مش جنبه .. بتول الحداد تعلن عن دخول والدها العناية المركزة
الدفاع المدني السوداني يحذر: الفيضانات تحاصر 7 مناطق بالخرطوم
القومي للسينما يعلن عن مسابقة سيناريو ضمن مشروع جيل واعي وطن أقوى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل بسكوت اليانسون في البيت

بسكوت اليانسون
بسكوت اليانسون
هاجر هانئ

بسكوت اليانسون من المخبوزات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقه الشهي وغير التقليدي والمختلف عن الأنواع الأخرى، ما يدفع الكثير إلى شرائه من الأسواق.

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل بسكوت اليانسون، فيما يلي:

مقادير  بسكوت اليانسون


● ٢ ونصف كوب دقيق

● بيضة

● فانيليا

● ملعقة كبيرة لبن بودرة

● ٢ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

● معلقة ونص كبيرة يانسون مجروش

● ملعقة كبيرة سمسم

● نصف كوب سكر

● نصف كوب زيت

طريقة تحضير بسكوت اليانسون 


تفرد العجينة وتشكل على شكل دوائر باستخدام قطاعة.

تخبز في الفرن حتى تمام الطهي.

