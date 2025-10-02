طريقة عمل بسكوت اليانسون في البيت

بسكوت اليانسون من المخبوزات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقه الشهي وغير التقليدي والمختلف عن الأنواع الأخرى، ما يدفع الكثير إلى شرائه من الأسواق.

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل بسكوت اليانسون، فيما يلي:

مقادير بسكوت اليانسون



● ٢ ونصف كوب دقيق

● بيضة

● فانيليا

● ملعقة كبيرة لبن بودرة

● ٢ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

● معلقة ونص كبيرة يانسون مجروش

● ملعقة كبيرة سمسم

● نصف كوب سكر

● نصف كوب زيت

طريقة تحضير بسكوت اليانسون



تفرد العجينة وتشكل على شكل دوائر باستخدام قطاعة.

تخبز في الفرن حتى تمام الطهي.