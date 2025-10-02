التكنولوجيا تكشف أسرار الحضارة المصرية: عمرها 700 ألف سنة

يقدم الدكتور طارق خليل، مؤسس الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا ، محاضرة علمية يوم السبت 4 أكتوبر 2025 بجامعة النيل بعنوان "الإرث المسروق: الاستيلاء على إنجازات المصريين القدماء". يكشف فيها أن الحضارة المصرية يعود تاريخها إلى 700 ألف سنة، وليس 7 آلاف سنة كما هو شائع، مستندًا إلى مئات الوثائق والمراجع العلمية.

وأوضح الدكتور خليل أن المحاضرة، التي ستبث مباشرة عبر منصة يوتيوب، ستشهد حضور نخبة من المسؤولين والخبراء والمؤرخين. وستبرز الإسهامات الرائدة للمصريين القدماء في مختلف مجالات المعرفة والابتكار، والتي تتجاوز بكثير ما هو معروف حاليًا. كما أشار إلى وجود تضارب في تقديرات عمر الحضارة المصرية بين المتاحف العالمية، لكن الأدلة تثبت أنها أقدم بكثير.

ومن بين الأدلة التي سيعرضها الدكتور خليل، "فاترينة العباسية آكس" بالمتحف المصري الكبير، والتي تشير إلى أدوات يرجع تاريخها إلى 700 ألف سنة. كما تم تحليل أكثر من 500 وثيقة علمية ومئات الكتب الموثقة لإثبات أن المصريين كان لهم دور رئيسي في تقدم البشرية منذ آلاف السنين.

وأكد أن المحاضرة ستناقش تطور الحضارات عبر العصور، وعلاقة الحضارات القديمة ببعضها، ودور المصريين في مجالات الكيمياء، الرياضيات، الفلك والطب. وأشار إلى أن المحاضرة ستكشف حقائق غير مسبوقة عن تاريخ الحضارات، مما يعيد كتابة التاريخ من جديد.