البرازيل : أبلغنا إسرائيل قلقنا على مواطنينا المشاركين في أسطول الصمود

أدانت وزارة الخارجية البرازيلية اعتراض إسرائيل أسطول المساعدات نحو غزة - أسطول الصمود العالمي - والذي يضم مواطنين برازيليين منهم النائبة لويزيان برازيليا.



كما إستنكرت الخارجية البرازيلية في بيان لها العمل العسكري الإسرائيلي الذي ينتهك حقوق النشطاء السلميين على متن أسطول الصمود.



وقالت وزارة الخارجية البرازيلية : أبلغنا إسرائيل بشكل مباشر قلقنا على البرازيليين الـ15 المشاركين في الأسطول.

وكانت وسائل إعلام عربية ودولية أفادت في وقت سابق بأن مروحيات وسفن حربية اسرائيلية أحاطت بأسطول الصمود في عرض البحر، ما أدى إلى انقطاع الاتصالات بين السفن.

وفي هذا الإطار، أكدت البحرية الإسرائيلية أنها خاطبت الأسطول وحذّرته من أنه يقترب من «منطقة قتال نشطة»، وطالبته بتغيير مساره إلى ميناء أسدود لإخضاع المساعدات للفحص الأمني.

وأفادت أن بعض القوارب، من بينها «ألما» و«سيروس»، تم اعتراضها بعد تحذير مسبق من مواصلة الإبحار نحو غزة.

من جهتها، أشار منظمو الأسطول إلى أن وضع بعض الطواقم والمشاركين ما يزال مجهولاً، وأنهم يعملون على تتبّع أوضاع جميع السفن.

وقالت مصادر إسرائيلية لقناة 13 إن عملية السيطرة ستستمر إلى يوم الخميس، وأن الناشطين المحتجزين سيُرحلّون لاحقاً إلى بلدانهم.

وفقاً لتقارير وكالة رويترز، فإن قيادة الجيش الإسرائيلي اعتبرت الأسطول عملاً استفزازياً وليس مشروعا إنسانياً، فيما أكد منظمون أن اعتراض السفن تم في مياه دولية وباستخدام القوة، وأن الاتصالات تم تعطيلها قبل الاقتحام، وفقا لـ رويترز.

كما أفاد شهود بأن القوات اقتربت من السفن بسرعة كبيرة، واقتحمت بعضها بعد تعطيل كاميرات البث المباشر.