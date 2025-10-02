الكارت الأخضر.. تجربة جديدة في مونديال الشباب .. يستخدم مرتين في المباراة

لم يكن يتوقع كثيرون أن مواجهة في دور المجموعات بين المغرب وإسبانيا بكأس العالم تحت 20 عاما، المقامة حاليا في تشيلي، تسجل لحظة تاريخية في سجلات كرة القدم العالمية.

المباراة شهدت حدثا استثنائيا بإشهار "الكارت الأخضر" لأول مرة في تاريخ اللعبة، ليضيف بعدا جديدا إلى أدوات التحكيم.

ما هو الكارت الأخضر؟

بعكس البطاقات الصفراء والحمراء التي يشهرها الحكم، فإن الكارت الأخضر مخصص للمدربين فقط.

يتيح لهم الاعتراض على قرار تحكيمي وطلب مراجعته عبر تقنية الفيديو، بطريقة شبيهة بما يعرف بـ"التحدي" في كرة السلة والتنس.

ويحق للمدرب استخدام الكارت مرتين فقط في المباراة.

ويجب رفعه خلال ثواني معدودة من وقوع الحالة المثيرة للجدل.

ويعقب ذلك مراجعة الفيديو لحسم القرار.



وقد دخل التاريخ من بوابة مباراة المغرب أمام إسبانيا، حين استخدم المدرب المغربي محمد وهبي البطاقة الخضراء في الدقيقة 78 اعتراضا على ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح "الماتادور".

وبعد العودة إلى الفيديو، تم إلغاء القرار وإنذار اللاعب الإسباني بالتمثيل.

ابتكار جديد من الفيفا

الاتحاد الدولي لكرة القدم أوضح أن التجربة تأتي في إطار ما أسماه "الدعم بالفيديو"، وهي أول مرة تختبر فيها هذه الفكرة في بطولة رسمية وستراجع التجربة بعد انتهاء البطولة لتقييم جدوى تعميمها مستقبلا.

ولم يقتصر الابتكار على الكارت الأخضر، إذ يشهد مونديال الشباب أيضا تجربة استخدام الحكام للميكروفون لشرح بعض القرارات مباشرة للجماهير داخل الملعب، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية وزيادة تفاعل المشجعين مع تفاصيل اللعبة.

بهذا تواصل الفيفا التعامل مع بطولات الشباب باعتبارها "مختبر كرويا"، لاختبار قوانين وتقنيات قد تحدث ثورة في كرة القدم خلال السنوات المقبلة.

مونديال الشباب 2025 في تشيلي

تُقام النسخة الـ24 من بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا في تشيلي، خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025، بمشاركة 24 منتخبا من مختلف القارات.

وتعد البطولة، التي ينظمها الفيفا كل عامين منذ عام 1977، محطة بارزة لظهور "نجوم الغد".

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم البلد المضيف تشيلي، إضافة إلى اليابان ونيوزيلندا.

وعلى مدار تاريخ البطولة، برزت أسماء كبيرة رفعت الكأس في بداياتها، مثل الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا، وليونيل ميسي، والفرنسي بول بوغبا، فيما كان النرويجي إيرلينغ هالاند هداف نسخة 2019.