رئيس الوزراء البريطاني: أشعر بالفزع إزاء الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر

عبّر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن صدمته واستيائه الشديد من الهجوم الذي استهدف كنيسًا يهوديًا في مدينة مانشستر، مؤكدًا أنه يشعر بـ"الفزع" من هذا العمل.

تصريحات ستارمر تأتي في أعقاب نبأ عاجل نقلته "القاهرة الإخبارية"

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، الذي لم يُدلِ بمزيد من التفاصيل حول طبيعة الهجوم أو خلفياته، مكتفيًا بإدانته الواضحة للحادث.

تضامن حكومي مع المجتمع اليهودي

أعرب ستارمر عن تضامن الحكومة البريطانية مع الجالية اليهودية، مؤكدًا التزامه بمواجهة كل أشكال الكراهية والتطرّف، وضرورة حماية دور العبادة في المملكة المتحدة.