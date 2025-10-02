قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طعن عدة أشخاص خلال ازدحام في كنيس يهودي بمدينة مانشستر
نقابة الصحفيين: الاعتداء على أسطول الصمود عمل إرهابي
وفرة المعروض من السكر تقضي على الأزمات المتكررة
انتخابات الأهلي .. سر استبعاد هشام جمال من قائمة الخطيب
مدبولي: الصحة والتعليم ومبادرة حياة كريمة في صدارة أجندة أولويات عمل الحكومة
إرهاب إعلامي.. ميدو يوجه رسالة للخطيب وحسين لبيب: أوقفوا المهزلة دي
بالأسماء.. 5 وجوه جديدة بـ قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
تعرف على قائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي
بمبادرة إنسانية.. ناهد السباعي تدعم محاربات سرطان الثدي في شهر أكتوبر بالأقصر
بطولة العالم لكرة اليد .. صدام قوي بين برشلونة وفيزبريم بآيادي مصرية
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات خفض الفائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الوزراء البريطاني: أشعر بالفزع إزاء الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

عبّر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن صدمته واستيائه الشديد من الهجوم الذي استهدف كنيسًا يهوديًا في مدينة مانشستر، مؤكدًا أنه يشعر بـ"الفزع" من هذا العمل.

تصريحات ستارمر تأتي في أعقاب نبأ عاجل نقلته "القاهرة الإخبارية"

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، الذي لم يُدلِ بمزيد من التفاصيل حول طبيعة الهجوم أو خلفياته، مكتفيًا بإدانته الواضحة للحادث.

تضامن حكومي مع المجتمع اليهودي

أعرب ستارمر عن تضامن الحكومة البريطانية مع الجالية اليهودية، مؤكدًا التزامه بمواجهة كل أشكال الكراهية والتطرّف، وضرورة حماية دور العبادة في المملكة المتحدة.

رئيس الوزراء البريطاني مدينة مانشستر الحكومة البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

هشام جمال

انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

«العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهرباء

أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

ترشيحاتنا

أرشيفية

رئيس الوزراء البريطاني: أشعر بالفزع إزاء الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر

أرشيفية

4 إصابات في هجوم بسكين خارج كنيس يهودي شمال مانشستر

ماكرون

ماكرون: أولويتنا القصوى تقديم الدعم المستمر لأوكرانيا

بالصور

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية

قبل الاستحمام.. كوب ماء قد ينقذ حياتك لحماية قلبك وضغط الدم

أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس

تريند.. صور جديدة لعيد ميلاد ريهام حجاج بحضور نجوم الفن

عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج

فيديو

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد