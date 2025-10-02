قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل جديدة لأول مرة تكشف هامش أرباح المطورين العقاريين
أول تعليق لـ محمد سراج بعد استبعاده من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
النبراوي يخاطب رئيس الوزراء لزيادة بدل التفرغ للمهندسين بنسبة 30%
إنفينيكس تنظم ورشة عمل للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو في الجامعة الكندية
خالد مرتجي أساسي.. ماذا تغير في قائمة الخطيب منذ انتخابات 2017؟
أبو العلا: نحن مع أي تعديلات لتحقيق مزيد من العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان
ليلى عبد اللطيف تتوقع عودة زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة
للرجال والسيدات.. 10 فوائد مذهلة تجعل شاي الكركدية مشروبا خارقا
المشاط: لدينا قوى بشرية هائلة وفرنسا تُدعم مشروعاتنا ذات الأولوية
مدير الـ IMB: نعمل على تطوير معايير احترافية تسهم في رفع ‏جودة الخدمات التسويقية دوليًا‎
وكيل النواب: ملاحظات رئيس الجمهورية تمنع أي لبس أو غموض بقانون الإجراءات الجنائية
بعد مشاركته في أسطول الصمود.. فنان تونسي يستغيث ويعلن اختطافه من الاسرائليين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تقسيط الرسوم وتثبيت الفائدة .. قرارات حكومية تعزّز جاذبية الاستثمار العقاري

المهندس طارق شكري
المهندس طارق شكري
ولاء عبد الكريم

أعلن المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني على مطلب غرفة التطوير العقاري بتقسيط الدفعة المقدمة لرسوم تنازل أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي، والمقدرة بـ 20% على عام واحد، على أن يتم سداد باقي المبلغ بموجب أقساط على 5 سنوات.

وأشار المهندس طارق شكري إلى أن وزير الإسكان وافق أيضًا على تثبيت الفائدة عند 10% على الأقساط الخاصة برسوم الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي.

وأشاد شكري بالاستجابة السريعة لوزير الإسكان لمطالب الغرفة والوصول إلى حلول عاجلة لمشكلات رسوم أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي، مؤكدًا أن ذلك يعكس دعم الدولة للقطاع العقاري وحرصها على تذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأضاف رئيس غرفة التطوير العقاري أن الغرفة عقدت لقاءات عديدة مع المسؤولين من أجل الوصول إلى حلول لهذه التحديات، من بينها لقاء عُقد في 2 سبتمبر 2025 بين وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني وأعضاء الغرفة وكبار مطوري القطاع العقاري، حيث تم الاتفاق على ما يلي:

1- استبعاد المشروعات التي تم بناؤها بالفعل من نطاق هذه المطالبات.
2- استبعاد الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية من المطالبات، نظرًا لتسعيرها متضمنًا تحسينات الطرق.
3- تطبيق قرارات الأراضي الزراعية على الأراضي الزراعية المخصصة للبناء بنسبة 2% إلى 7%، وعدم اعتبارها ضمن التطوير العمراني.
4- إضافة مدد زمنية للمشروعات مقابل فترات التوقف خلال الفترة الأخيرة، مع بحث مطلب جدولة سداد الدفعة الأولى على مدار عام حفاظًا على التدفقات النقدية للشركات.

وأشار شكري إلى أن الغرفة طالبت بأن تكون الفوائد على أقساط رسوم أراضي الساحل الشمالي 10% أسوة بأراضي الصحراوي، وتقسيط الدفعة المقدمة (20%) على عام، بالإضافة إلى سرعة التعامل مع القرارات الوزارية والتراخيص لجميع المشروعات، خارج إطار المشاركات أو الالتزام بالسداد، مع محاسبة الأجزاء غير المنماة فقط، فيما يتم استبعاد ما تم تنميته من الالتزام.

وكان قد تم فرض رسوم "مقابل إحلال مطور عقاري آخر محل الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات" على أراضي الساحل الشمالي الغربي تُقدر بـ 1000 جنيه لكل متر مربع، ورسوم علاوات تحسين الطريق للمشروعات الواقعة على الطريق الصحراوي تُقدر بـ 1500 جنيه للمتر للأراضي حتى عمق 1 كم، و750 جنيهًا للمتر حتى عمق 3 كم، و500 جنيه للمتر حتى عمق 7 كم.

وأكد المهندس طارق شكري أن هذه التيسيرات تفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة في الساحل الشمالي والصحراوي، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمستثمرين.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وصفات تفل القهوة

إوعي ترمى التفل.. وشك هينور بوصفات بقايا القهوة

جمال شعبان

جمال شعبان يحتفل باليوم العالمي للقهوة على طريقته الخاصة.. ويكشف معلومات غريبة عنها

كبدة الدجاج

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

بالصور

طريقة عمل صابون الأطباق في المنزل ببدائل طبيعية وآمنة

وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية

قبل الاستحمام.. كوب ماء قد ينقذ حياتك لحماية قلبك وضغط الدم

أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

