السفير الفرنسي بالقاهرة: مشاريع التمويل في مصر تستهدف تحسين النقل والصحة

أكد السفير الفرنسي في القاهرة، إريك شوفالييه، أن التعاون الفرنسي المصري يتجاوز مجرد الأرقام التمويلية، حيث يتم تنفيذ عدد من المشاريع التنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري في مختلف المجالات الحيوية.

التمويل الفرنسي: تعزيز قطاع النقل وتحسين جودته

وأوضح السفير أن المشاريع التي سيتم تنفيذها تتضمن تحسين وتطوير وسائل النقل في مصر، وهي إحدى أولويات الحكومة المصرية، مما يعكس حرص فرنسا على دعم رفاهية المواطنين من خلال رفع مستوى كفاءة وجودة النقل وتقليل الأعباء اليومية.

القطاع الصحي: دعم التأمين الصحي الشامل لصالح المواطنين

تطرق السفير إلى قطاع الصحة، حيث أشار إلى مساهمة فرنسا في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل التي تعمل عليها الحكومة المصرية، معتبراً أن هذا التعاون سيكون له تأثير إيجابي على حياة المصريين من حيث جودة الخدمات الصحية.

فرنسا ومصر: رؤية مشتركة للتنمية المستدامة

أكد شوفالييه أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تعتمد على رؤية مشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على تعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية بما يعود بالنفع على الشعبين.