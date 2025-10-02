قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المجلس الوطني الفلسطيني: مصر ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى حماية شعبنا
الصلعا.. قرية العلم والقرآن في قلب سوهاج
الصحفيين تتعاقد مع تطبيق "يداوي" لتوصيل الأدوية للأعضاء بمصاريف مخفضة
حريق محدود بجوار معبد موت بالأقصر دون إصابات.. والحماية المدنية تسيطر
محافظ أسوان يتفقد السوق الرئيسي بمنطقة السيل الجديد وسط ترحيب الأهالي
سم قاتل.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول المشروبات الغازية؟
نشرة المرأة والمنوعات | التدخين الإلكتروني يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.. كوب ماء قبل الإستحمام ينقذ حياتك لهذه الأسباب
أخبار التوك شو| الفنانة منى هلا تكشف عن زواجها المدني.. حقيقة انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الأطفال
نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس.. ننشر أبرز بيانات حرب أكتوبر في أول أسبوع قتال
مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع الإجراءات الجنائية
ننشر.. تشكيل لجنة إعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها
إدارة أحادية تخلق أزمات.. سوء إدارة سد النهضة يهدد السودان
ديني

حكم أخذ الشيء بسيف الحياء.. اعرف الموقف الشرعى

حكم أخذ الشيء بسيف الحياء
حكم أخذ الشيء بسيف الحياء
شيماء جمال

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال منشورا جديدا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إن الشريعة الإسلامية اعتنت بحفظ مال المسلم الحيي، حتى وإن وافق على التفريط في حقه حياءً، فلا يجوز للآخذ أخذه. 

أخذ مال الغير بالحياء

وتابع: فقد صرّح الشافعية والحنابلة أنه: إذا أخذ مال غيره بالحياء، كأن يسأل غيره مالًا في مَلَأ فدفعه إليه بباعث الحياء فقط، أو أهدى إليه هدية يعلم المهدى له أن المهدي أهدى إليه حياءً، لم يملكه، ولا يحل له التصرف فيه، وإن لم يحصل طلب من الآخذ. فالمدار على مجرّد العلم بأن صاحب المال دفعه إليه حياءً، لا لمروءة ولا لرغبة في خير.

وأوضح أنه يتبين من هذا: انه لو جلس شخص عند قوم يأكلون طعامًا، وسألوه أن يأكل معهم، وعلم أن ذلك لمجرد حيائهم، لا يجوز له أكله من طعامهم. كما يحرم على الضيف أن يقيم في بيت مضيفه مدة تزيد على مدة الضيافة الشرعية ـ وهي ثلاثة أيام ـ فيطعمه حياءً.

حكم المأخوذ بالحياء

فللمأخوذ بالحياء حكم المغصوب، وعلى الآخذ ردّه أو التعويض عنه. ويجب أن يكون التعويض بقيمة ما أخذ أو أكل من زادهم. وقال ابن الجوزي: "هذا كلام حسن، لأن المقاصد في العقود معتبرة".

ونوه أنه ما أحوجنا في هذا العصر أن نتخلّق بأخلاق الله سبحانه وتعالى، وأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياء، حتى ندعو إلى هذا الدين بالخلق الحسن، فيدخل الناس في دين الله أفواجًا كما حدث من قبل.

واختتم كلامه بالدعاء قائلا: نسأل الله أن يرزقنا وجميع المسلمين الحياء، ويجمعنا على الهداية والطاعة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

