محافظات

محافظ المنيا يستجيب للمواطنين عبر منظومة الشكاوى ومبادرة “صوتك مسموع”

محافظ المنيا يستجيب لشكاوي المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية
محافظ المنيا يستجيب لشكاوي المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية
ايمن رياض

في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بسرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين، وفي استجابة سريعة لما ورد عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومبادرة وزارة التنمية المحلية “صوتك مسموع”، إلى جانب ما تم رصده من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عدداً من القرارات والتكليفات العاجلة لمعالجة المشكلات وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالب الأهالي.

وأوضح المحافظ أنه تقرر إدراج موقع لإنشاء مكتب بريد جديد بمركز أبوقرقاص ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي القادم، واعتماد المبالغ المالية اللازمة لتوصيل مياه الشرب لقرية الشعراوية بمركز سمالوط بشكل عاجل، مع متابعة استكمال أعمال شبكة الصرف الصحي بشوارع سمالوط البلد.

إزالة التعديات

وفي مركز المنيا، وجه المحافظ بفتح شارع جديد بعد إزالة التعديات بمنطقتي دماريس وشلبي، مع مراجعة تراخيص المباني وإزالة المخالف منها، إضافة إلى التوجيه بسرعة حل مشكلة توصيل المياه بعدد من شوارع قرية طهنشا، كما وافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مدرستين بعزبة أولاد سليم وطوه عقب موافقة وزارة الزراعة، إلى جانب موافقة هيئة الإصلاح الزراعي على تخصيص مبنى لعزبة المنتصر لاستخدامه كمدرسة تعليم مجتمعي “مدرسة تقوى”.

كما شمل الاستجابة لعدد من الشكاوى الواردة عبر المنظومة، التأكيد على تنفيذ قرار المجلس التنفيذي السابق بإنشاء مدرسة نزلة البرشا الرسمية للغات، وذلك استجابة لمطالب الأهالي التي وردت ضمن منظومة الشكاوى الحكومية.

وفيما يخص شكوى أهالي عزبة أبو جرير التابعة لمجلس قروي بني محمد سلطان، كلف المحافظ مديرية الري بدراسة الموقف والعرض، مع التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز المنيا لإيجاد الحلول المناسبة.

وأكد اللواء كدواني أن المحافظة تتعامل بجدية مع كافة الشكاوى الواردة عبر قنوات التواصل الرسمية وغير الرسمية، مشدداً على أن الاستجابة لمطالب المواطنين تأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية ووزارة التنمية المحلية، بهدف تحسين الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

