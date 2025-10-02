قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالتصالح.. وقف تنفيذ عقوبة إيداع نجل محمد رمضان دار رعاية
البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته بشأن غزة
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر
إحالة مسؤولين بوحدة طب الأسرة بدمياط للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وكثرة الغياب
الرعب يضرب بريطانيا.. مقـ.ـتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم أمام كنيس يهودي بمانشستر
عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة
طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية
آخر مستجدات مشروع حياة كريمة بكفر سعد في دمياط
القبض على أهل طالبة ضربوا معلما في حوش المدرسة لسبب صادم .. صور
رئيس هيئة الدواء: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع السودان
بدعوة من النقابات العمالية.. موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات في فرنسا ضد خطط الحكومة التقشفية للميزانية
اقتصاد

205 مخالفات تموينية في حملات موسعة على المخابز والأسواق بالقاهرة

محمد صبيح

بناءً على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، شنت مديرية التموين بالقاهرة حملات رقابية موسعة على المخابز البلدية والمطاحن والأسواق، بقيادة المهندس عبدالباسط عبدالنعيم وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، وتحت إشراف شيماء عمر وكيل المديرية لشئون الرقابة والتجارة الداخلية، ومحى إسماعيل وكيل المديرية لشئون التموين، وسامح فتحي مدير الرقابة التموينية، والدكتور سيد محمد رئيس قسم الصيانة.

وتركزت الحملات على متابعة التزام المخابز والمطاحن بالقوانين والقرارات المنظمة، والتأكد من جودة الخبز المنتج واستقرار الحالة التموينية بالمحافظة، بجانب تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال العامة والمنافذ التموينية.

وخلال المرور الميداني جرى فحص الحالة الفنية للمطاحن للتأكد من جودة الدقيق المنتج، بما يضمن وصول رغيف خبز جيد للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 205 محاضر تموينية، بينها 89 محضرًا للمخابز البلدية تضمنت نقص وزن ومواصفات وبيع بأزيد من السعر الرسمي، و116 محضرًا بالأسواق شملت عرض سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبيع بأزيد من السعر.

كما تم ضبط كميات متنوعة من السلع الغذائية وغير الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات، أبرزها: طن دقيق، 382 كجم لحوم ودواجن ومصنعاتها، 1242 كجم سكر وأرز، 1674 لتر زيت طعام، و100 كجم جبن.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين اخبار مصر مال واعمال المخابز البلدين مديرية التموين بالقاهرة حملات رقابية الرقابة علي الاسواق

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
جانب من الحملة
