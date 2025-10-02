205 مخالفات تموينية في حملات موسعة على المخابز والأسواق بالقاهرة

بناءً على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، شنت مديرية التموين بالقاهرة حملات رقابية موسعة على المخابز البلدية والمطاحن والأسواق، بقيادة المهندس عبدالباسط عبدالنعيم وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، وتحت إشراف شيماء عمر وكيل المديرية لشئون الرقابة والتجارة الداخلية، ومحى إسماعيل وكيل المديرية لشئون التموين، وسامح فتحي مدير الرقابة التموينية، والدكتور سيد محمد رئيس قسم الصيانة.

وتركزت الحملات على متابعة التزام المخابز والمطاحن بالقوانين والقرارات المنظمة، والتأكد من جودة الخبز المنتج واستقرار الحالة التموينية بالمحافظة، بجانب تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال العامة والمنافذ التموينية.

وخلال المرور الميداني جرى فحص الحالة الفنية للمطاحن للتأكد من جودة الدقيق المنتج، بما يضمن وصول رغيف خبز جيد للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 205 محاضر تموينية، بينها 89 محضرًا للمخابز البلدية تضمنت نقص وزن ومواصفات وبيع بأزيد من السعر الرسمي، و116 محضرًا بالأسواق شملت عرض سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبيع بأزيد من السعر.

كما تم ضبط كميات متنوعة من السلع الغذائية وغير الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات، أبرزها: طن دقيق، 382 كجم لحوم ودواجن ومصنعاتها، 1242 كجم سكر وأرز، 1674 لتر زيت طعام، و100 كجم جبن.