قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال متوسط يضرب أصفهان الإيرانية دون وقوع خسائر
بلينكن: خطة ترامب بشأن غزة مستوحاة من مقترحات سابقة لإدارة بايدن
جدار جوي ضد المسيرات.. خطة أوروبية لحماية سماء القارة
انفصال 4 عربات من قطار بضائع بسوهاج.. وحركة القطارات تعود لطبيعتها
عباس شراقي: غياب التنسيق بين إثيوبيا ودول المصب جريمة مائية
سُنتان عظيمتان في ليلة الجمعة ويومها .. داوم عليهما حتى مغرب الشمس
تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة لعضوية مجلس النواب قبل إعلان موعد الترشح
مصـرع فتاة وإصابة والدتها وجدتها في إنهيار عقار قديم بالإسكندرية
إحداهما تقل 100 صحفي.. انطلاق موجة جديدة من سفن أسطول الصمود لكسر حصار غزة
معروف للزمالك والمحلة.. حكام مباريات السبت في الجولة العاشرة من الدوري
بوتين يلوّح بضرب محطات أوكرانيا النووية ويحذر الغرب من "اللعب بالنار"
بوتين يحذر واشنطن: تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" يقود إلى تصعيد خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دبلوماسي أوكراني سابق: أوروبا والناتو يتوحدان لدعم أوكرانيا عسكريًا وماليًا

الناتو وأوكرانيا
الناتو وأوكرانيا
هاني حسين

قال فولوديمير شوماكوف، الدبلوماسي الأوكراني السابق، إنّ القارة الأوروبية وحلف شمال الأطلسي تظهران اليوم علامات توحّد في تقديم كل المساعدات المطلوبة لأوكرانيا، سواء كانت مالية أو عسكرية، وذلك في ظل استفزازات روسية متجددة عبر هجمات هجينة بمنظومة المسيرات.

وأضاف شوماكوف، في تصريحات ، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا التوحّد يعكس إدراكاً أوروبياً لمدى التهديدات التي تواجه المنطقة، موضحًا أن هجمات المسيرات أظهرت أن دولاً من أوروبا غير مستعدة تماماً للدفاع عن سمائها من هذه النوعية من الاستهدافات.

وتابع، أن هناك حاجة لتطوير منظومات دفاعية متخصصة لمواجهة تهديد المسيرات، موضحًا، أن بعض الدول الأوروبية باتت تطلب خبرات أوكرانية في هذا المجال، مشيراً إلى أن بولندا طلبت تدريباً من أوكرانيا لحماية الأجواء من هجمات المسيرات.

وذكر، أن هذه الهجمات الهجينة هدفها الأساسي تقويض ثقة الناتو من الداخل وإضعاف التضامن بين الدول الأوروبية، لافتًا، إلى أن مثل هذه الأعمال الرخيصة نسبياً في التكلفة تحمل أثراً معنوياً وسياسياً كبيراً في إضعاف الروح المعنوية والقدرة الدفاعية للدول المستهدفة.

وأشار فولوديمير شوماكوف، الدبلوماسي الأوكراني السابق، إلى أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب جهداً مشتركاً وتعزيزاً حقيقياً للقدرات الدفاعية الأوروبية.
 

أوكرانيا روسيا الناتو اخبار التوك شو الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

حجز وحدة بديلة لمستأجري الايجار القديم

خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

فيضان

غرق المنوفية والبحيرة.. عباس شراقي:لن يحدث ومصر استعدت جيدا

ترشيحاتنا

يحيى الفخراني

يحيى الفخراني: العلاقة الإنسانية بين المخرج والممثل ضرورية لنجاح أي عمل.. الكيف وخرج ولم يعد يظلان حاضرين وسط الجمهور

يحيى الفخراني

يحيى الفخراني: دلال عبد العزيز تركت مسرحيتها معي بسبب سمير غانم

يحيى الفخراني

يحيى الفخراني: العلاقة الإنسانية بين المخرج والممثل ضرورية لنجاح أي عمل

بالصور

تحذير| هؤلاء الأكثر عرضة لـ الصداع العنقودي.. يضر العين والرأس والرقبة

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

وسط حضور فني كبير.. انطلاقة قوية لمهرجان الإسكندرية في الدورة الـ41

افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فيديو

فيديو سيدة الشرقيه

هيتوضى باللبن.. سيدة الشرقية تهدد زوجة شقيقها بالسحر

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد