فاينانشال تايمز: روسيا أعادت برمجة صواريخها لتفلت بنجاح من منظومة "باتريوت" الأمريكية في أوكرانيا

أفاد تحقيق لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الخميس، بأن روسيا نجحت في تحديث برنامج التوجيه لصواريخها الباليستية من طرازي "إسكندر" و"كينجال"، مما أدى إلى انخفاض حاد في معدل اعتراض صواريخ باتريوت الأوكرانية بالقرب من العاصمة كييف.

وقال التحقيق إن هذا التطور يثير مخاوف بشأن أمن الطاقة في أوكرانيا خلال فصل الشتاء، حيث تسعى موسكو إلى التغلب على الدفاعات الصاروخية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوكرانيون وغربيين قولهم إن معدل تدمير الصواريخ الباليستية في كييف انخفض من حوالي 37% في أغسطس إلى حوالي 6% في سبتمبر، حيث حلقت الصواريخ القادمة في مسار تقليدي في منتصف المسار قبل أن تسلك في نهاية المطاف مسارات متحولة وتنفض على هدفها بشكل مفاجئ مراوغة الحلول الدفاعية.

وقالت الصحيفة إن هذا الأمر يأتي في أعقاب صيف من الضربات التي ألحقت أضرارًا بمرافق إنتاج الطائرات بدون طيار في كييف وحولها، مما يؤكد على دورة تكيف سريعة يتم فيها ضبط برنامج التوجيه الروسي خصيصًا لهزيمة الهدف النهائي لصواريخ باتريوت.

