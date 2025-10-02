قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير رسمي.. رئيس الوزراء يتوقع غمر مياه النيل لمناطق "طرح النهر" في المنوفية والبحيرة
ظهور أثر جراحي على رأس محمود الخطيب يثير القلق والدعوات بالشفاء
مصطفى بكري: ما يحدث في المغرب لن يقوده إلى الاستقرار والأوضاع بعيدة عن المظاهرات السلمية
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أثبت أن موقف مصر تجاه التهجير ثابت ولا يتغير
رئيس جامعة الأزهر يوجه بقبول جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح
16.4مليار جنيه ضرائب الشركات التابعة للجهات السيادية.. وزير المالية يكشف: إخضاع 134 جهة حكومية يدر مليارات الجنيهات
محلل مالي: خفض الفائدة رسالة لدعم تمويل المشروعات وقوة الاقتصاد المصري
مصطفى بكري: مصر هي قلب العروبة النابض.. والخونة لن يجعلونا نكفر بالعروبة
الخطيب: نسعى لجعل مصر مركزا جاذبا للاستثمار الأجنبي وتعميق الصناعة الوطنية
خفض الفائدة 1%| خطوة جريئة تعزز ثقة الأسواق وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.. خبير يعلق
مدبولي: الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية تتضمن رفض التهجير ورفض ضم الضفة ووقف إطلاق النار بغزة وإعادة الإعمار
مدبولي لصدى البلد: نأمل أن تكون زيادة البنزين المقبلة الأخيرة في زيادات الأسعار
فاينانشال تايمز: روسيا أعادت برمجة صواريخها لتفلت بنجاح من منظومة "باتريوت" الأمريكية في أوكرانيا

   أفاد تحقيق لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الخميس، بأن روسيا نجحت في تحديث برنامج التوجيه لصواريخها الباليستية من طرازي "إسكندر" و"كينجال"، مما أدى إلى انخفاض حاد في معدل اعتراض صواريخ باتريوت الأوكرانية بالقرب من العاصمة كييف. 
وقال التحقيق إن هذا التطور يثير مخاوف بشأن أمن الطاقة في أوكرانيا خلال فصل الشتاء، حيث تسعى موسكو إلى التغلب على الدفاعات الصاروخية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوكرانيون وغربيين قولهم إن معدل تدمير الصواريخ الباليستية في كييف انخفض من حوالي 37% في أغسطس إلى حوالي 6% في سبتمبر، حيث حلقت الصواريخ القادمة في مسار تقليدي في منتصف المسار قبل أن تسلك في نهاية المطاف مسارات متحولة وتنفض على هدفها بشكل مفاجئ مراوغة الحلول الدفاعية. 
وقالت الصحيفة إن هذا الأمر يأتي في أعقاب صيف من الضربات التي ألحقت أضرارًا بمرافق إنتاج الطائرات بدون طيار في كييف وحولها، مما يؤكد على دورة تكيف سريعة يتم فيها ضبط برنامج التوجيه الروسي خصيصًا لهزيمة الهدف النهائي لصواريخ باتريوت.
 

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

عريس أسوان

يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه

الأحلام

شرح حديث «رؤيا المؤمن معلقة برجل طائر»

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يتابع الانضباط الدعوي والإداري

أوقاف الدقهلية تنظم أكثر من ١٥٠ قافلة دعوية حول مواجهة التنمر المدرسي

أوقاف الدقهلية تنظم 150 قافلة دعوية حول مواجهة التنمر المدرسي

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

نصائح الحامل في الشهر الأول.. أسرار مسكوت عنها لتفادي الإجهاض

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

