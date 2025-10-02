وول ستريت جورنال: أميركا ستمد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لضرب العمق الروسي

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أميركية تشرين الأول، عن مسؤولين قولهم، إن أميركا ستمد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية بهدف شن هجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا من خلال توجيه ضربات صاروخية بعيدة المدى، وهو ما يتزامن مع دراسة واشنطن إذا ما كانت سترسل أسلحة إلى كييف تجعل في استطاعتها ضرب أهداف جديدة.

وتتبادل واشنطن وكييف المعلومات الاستخباراتية منذ فترة طويلة، لكن تقرير الصحيفة الأميركية أشار إلى أن التطور الجديد سيسهل على الجيش الأوكراني استهداف المصافي وخطوط الأنابيب ومحطات الطاقة وبنية تحتية أخرى من أجل منع الإيرادات النفطية عن روسيا.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين في الولايات المتحدة دعوا دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى توفير دعم مماثل.

وبحسب الصحيفة، قال مسؤولون أميركيون قالوا إن الموافقة على مد كييف بمعلومات استخباراتية جديدة جاءت قبل وقت قليل من منشور لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي ذكر خلاله أن أوكرانيا قد تستطيع استعادة كل أراضيها التي تسيطر عليها روسيا، في تحول مفاجئ موقفه بشأن كييف.

واقتصادياً، قال وزراء مالية مجموعة الدول السبع، في بيان مشترك يوم الأربعاء، إنهم سينفذون خطوات مشتركة لزيادة الضغط على روسيا عبر استهداف أصحاب المشتريات من النفط الروسي - الذين يرونهم الوزراء أنهم يساعدون في التحايل على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وذكر الوزراء أنهم اتفقوا على ضرورة اتخاذ إجراءات تجارية، بما يتضمن التعرفات الجمركية وحظر الاستيراد والتصدير، ضمن جهود استهداف الإيرادات الروسية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/ شباط 2022.