أستاذ طب نفسي: الذكاء العاطفي يتفوق على العقلي.. والحب علم قائم على ثلاثية متكاملة

أكد الدكتور مجدي إسحق، أستاذ الطب النفسي بكلية طب قصر العيني واستشاري الإرشاد النفسي والعائلي، أن الذكاء العاطفي يعد أحد أهم المهارات النفسية التي يجب على الإنسان تنميتها، موضحًا أنه يتجاوز مفهوم الذكاء العقلي (IQ)، ويرتبط بقدرة الفرد على إدارة مشاعره وفهم مشاعر الآخرين والتفاعل مع محيطه بشكل صحي ومتوازن.

وأشار إسحق خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة dmc، إلى أن الذكاء العاطفي يتطور عبر الخبرات الحياتية والدراسة والبيئة الأسرية، ضاربًا مثالًا بالمذيع الذي يتعلم مع الوقت فن الإصغاء بعد أن يبدأ حياته المهنية بالكلام أكثر من الاستماع، وهو ما يعكس تنمية الذكاء العاطفي بمرور الزمن.

وتطرق إسحق إلى الجانب النفسي والعلمي في العلاقات العاطفية، مشيرًا إلى نظرية مثلث الحب للعالم ستيرنبرج، والتي تقوم على ثلاثة أضلاع رئيسية هي:الرغبة الصداقة أو الأنس والالتزام .

وأوضح أن اكتمال هذه الأضلاع يشكل "الحب الحقيقي"، بينما يؤدي غياب أحدها إلى خلل في العلاقة، يجعلها غير مستقرة أو منقوصة.

وأكد أستاذ الطب النفسي أن الحب يرتبط علميًا بإفراز هرمون السيروتونين (هرمون السعادة) وهرمون الأوكسيتوسين (هرمون الود والأمان)، مشيرًا إلى أن الأوكسيتوسين يُفرز منذ وجود الجنين في رحم الأم، ويتواصل إفرازه بعد الولادة من خلال الرضاعة الطبيعية، الحضن، ونظرة العين، مما يمنح الطفل شعورًا بالأمان والاستقرار النفسي.

وتابع إسحق قائلا : أن الرضاعة الطبيعية لا تقتصر على فوائدها الجسدية، بل تلعب دورًا نفسيًا حاسمًا في تشكيل شخصية الطفل، معتبرًا أن غياب هذا الاتصال المبكر قد يؤثر سلبًا على إحساس الطفل بالأمان منذ لحظات ولادته الأولى.