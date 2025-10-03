قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو| رئيس الوزراء: مصر تسير بخطوات سليمة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.. مصطفى بكري: دولتنا قلب العروبة النابض.. والخونة لن يجعلونا نكفر بها

محمود محسن

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.


 

رئيس الوزراء: مصر تسير بخطوات سليمة في برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الناتج المحلي الاجمالي تجاوز الارقام المحددة، مشيرا إلى أن الدولة حققت نمو وصل إلى 4.5% ونطمح في الوصول إلى 5%.

مصطفى بكري: مصر هي قلب العروبة النابض.. والخونة لن يجعلونا نكفر بالعروبة
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك مجموعة من الخونة كان لديها هدف في الإساءة للشعب السوري، عندما قاموا بالتظاهر ضد مصر، مشيرا إلى أن الشعب السوري شعب وطني، ولكن الخونة لن يجعلونا نكفر بالعروبة.

وزير الشؤون النيابية: ملاحظات الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية لصالح المواطن
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ الاعتراضات والملاحظات التي أبداها  رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاءت في إطار دستوري سليم، وتهدف في جوهرها إلى تعزيز ضمانات المواطن المصري وتحسين حالة حقوق الإنسان.

وزير المالية: تحصيل 67 مليار جنيه ضرائب نتيجة القانون الأخير
قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية إنه تم تحصيل 67 مليار جنيه كضرائب نتيجة القانون الأخير الذي تم إصداره.

بنسب تتخطى 50%.. المشاط: الاستثمارات الخاصة تصل لأعلى مستوى لها في الـ 5 سنوات الماضية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن  جزءا أساسيا من استقرار الاقتصاد الكلي هو حوكمة الاستثمارات العامة.

الخطيب: نسعى لجعل مصر مركزا جاذبا للاستثمار الأجنبي وتعميق الصناعة الوطنية
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تتبنى خطة واضحة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال تطوير السياسات التجارية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

الحضارة بريئة منك ومن أمثالك.. ياسمين عز تلقن المدرس المسيء للسعودية درسا قاسيا
ردت الإعلامية ياسمين عز على المدرس المسيء للسعودية ردا قاسيا؛ حيث أكدت على أن مصر حضارة في الأدب والأخلاق وعدم التطاول، مستكملة: “طول عمرنا بنحب اخواتنا السعوديين وهما بيحبونا كفاية فتن وإثارة للمشاكل”.


تحسين الأسطل: الاحتلال دمر 70% من منازل غزة لتكون غير قابلة للحياة
أكد الدكتور تحسين الأسطل، عضو المجلس الوطني الفلسطيني ونائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن أكثر من 70% من منازل المواطنين في القطاع قد دُمّرت بشكل كامل، الأمر الذي جعل غزة منطقة غير قابلة للحياة.

البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته بشأن غزة
أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته بشأن غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

الأمم المتحدة: نطالب إسرائيل بالموافقة على خطط الإغاثة الإنسانية في غزة
أكدت الأمم المتحدة، أنه على إسرائيل ضمان توفير الإمدادات الغذائية والطبية لسكان غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

