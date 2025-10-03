قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
اللواء حسين مسعود: اشتبكت مع قوات العدو في قلب سيناء.. وخضنا معارك ستخلد في التاريخ العسكري
غلق معمل تحاليل مخالف في المنوفية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
بلجيكا: 15 مسيرة مجهولة حلقت في أجواء قاعدة عسكرية جنوب شرقي البلاد
جميعهم من الإسماعيلية.. مصرع 3 عمال في حادث بطريق العلمين وادي النطرون
ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل
لحظة وصول الخطيب للنادي الأهلي للتقدم بأوراق ترشحه
القصة الكاملة للتيك توكر منة أشرف بعد قرار حبسها في تهمة نشر محتوى فاضح
عدد من معتقلي سفن أسطول الصمود يضربون عن الطعام في إسرائيل
وزير الآثار يتفقد معبد خنوم بإسنا والسوق السياحي في الأقصر ... شاهد
مبيدات الزراعة تنفذ 13 برنامجا تدريبيا في 11 محافظة

لجنة المبيدات الزراعية
لجنة المبيدات الزراعية
شيماء مجدي

نفذت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال شهر سبتمبر الماضي، 13 برنامج تدريبي مكثف استفاد منه أكثر من 400 متدرب من 11 محافظة.


يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود التدريب وصقل العاملين في مجال المبيدات، حول الاستخدام الآمن والفعال لها، بما يساهم في الحفاظ على الثروة النباتية، وحماية الصحة العامة للمواطنين، والحفاظ على البيئة.

ووفقا لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة من الدكتورة هالة ابو يوسف رئيس اللجنة، نفذت اللجنة خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 9 برامج تدريبية، لتأهيل مطبقي المبيدات،  في محافظات: الأسكندرية، الفيوم، الشرقية، الجيزة، القليوبية، الأقصر، قنا، المنيا، والقاهرة، ذلك بالإضافة إلى تنظيم 4 برامج تدريبية للمديرين المسئولين عن محال الإتجار في المبيدات الزراعية، وذلك بكليات الزراعة في جامعات: طنطا، الاسكندرية، أسيوط، إضافة إلى معهد بحوث وقاية النباتات، مشيرة إلى أنه قد بلغ إجمالي المستفيدين من هذه البرامج نحو 400 مستفيد.

وفي سياق متصل، اختتمت اللجنة، أعمال الدورة التدريبية الأولى ضمن البرنامج التدريبي المتخصص حول مكافحة آفات المخازن والتبخير الإحترافي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وذلك في إطار حرص الوزارة  على رفع كفاءة الكوادر العاملة في مجالات التخزين والمكافحة المتكاملة.
واستهدفت الدورة تعريف المتدربين بأهم الآفات التي تصيب المخازن من حشرات وأكاروسات وقوارض وفطريات، مع إلقاء الضوء على المخاطر الصحية والاقتصادية الناتجة عنها، كما تناولت أساسيات التخزين السليم وطرق الوقاية، إضافة إلى استعراض أحدث الأساليب في المكافحة غير الكيميائية والكيميائية وتكنولوجيا تطبيقات المبيدات، مع التركيز على استخدام أقراص الفوسفين (فوسفيد الألومنيوم والماغنيسيوم) طرق الاستخدام المثلى ومخاطرها.
وركزت الدورة على موضوع التبخير الاحترافي، ومتطلبات نجاحه وأسباب فشله، وكذلك إجراءات السلامة والوقاية والإسعافات الأولية في حالات التعرض لمواد التبخير.
وشارك في فعاليات التدريب نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في علوم وقاية النبات والتخزين والصحة العامة، بما يضمن ثراء المادة العلمية وتكاملها، حيث مثلت هذه الدورة فرصة متميزة لاكتساب خبرات عملية وعلمية متقدمة تسهم في تعزيز قدرات المتدربين على إدارة المخازن بطرق آمنة وفعّالة.
واختتمت فعاليات الدورة بتقييم شامل للمتدربين وتوزيع شهادات اجتياز معتمدة من لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وذلك بحضور الدكتورة هالة ابو يوسف رئيس اللجنة، والدكتور مصطفى عبدالستار، نائب أمين اللجنة.

