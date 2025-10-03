المدينة العتيقة بتونس تتحول إلى مسرح بالسماء المفتوحة

قالت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، إن مهرجان دريم سيتي، الذي ينطلق اليوم في دورته العاشرة، هو من أبرز المواضيع التي ركزت عليها الصحافة التونسية، مشيرة إلى أن المهرجان يمتد لحوالي شهر تقريبًا.

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد»، أن العديد من الفعاليات ستقام داخل المدينة العتيقة بتونس، حيث تتنوع بين الفنون المختلفة، وسيكون هناك الفن التشكيلي والمسرح، وأيضًا الحفلات الموسيقية واللوحات الراقصة، موضحة أن المدينة العتيقة في تونس ستتحول إلى فضاء عرض مفتوح أو بالأحرى إلى مسرح بالسماء المفتوحة لعرض مختلف العروض التي تتضمنها برمجة هذه الفعالية الثقافية.

وأوضحت رمضاني أن المهرجان يُعد من أبرز الفعاليات الثقافية في دولة تونس خلال السنة، وسيضم عروضًا متنوعة لمختلف الأعمار، مشيرة إلى وجود برمجة خاصة للأطفال تشمل ورشات رسم، عروضًا مسرحية، وعروضًا أخرى مخصصة للكبار أيضًا.



