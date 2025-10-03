قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
اللواء حسين مسعود: اشتبكت مع قوات العدو في قلب سيناء.. وخضنا معارك ستخلد في التاريخ العسكري
غلق معمل تحاليل مخالف في المنوفية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
بلجيكا: 15 مسيرة مجهولة حلقت في أجواء قاعدة عسكرية جنوب شرقي البلاد
جميعهم من الإسماعيلية.. مصرع 3 عمال في حادث بطريق العلمين وادي النطرون
ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل
لحظة وصول الخطيب للنادي الأهلي للتقدم بأوراق ترشحه
القصة الكاملة للتيك توكر منة أشرف بعد قرار حبسها في تهمة نشر محتوى فاضح
عدد من معتقلي سفن أسطول الصمود يضربون عن الطعام في إسرائيل
وزير الآثار يتفقد معبد خنوم بإسنا والسوق السياحي في الأقصر ... شاهد
المدينة العتيقة بتونس تتحول إلى مسرح بالسماء المفتوحة

مهرجان دريم سيتي
البهى عمرو

قالت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، إن مهرجان دريم سيتي، الذي ينطلق اليوم في دورته العاشرة، هو من أبرز المواضيع التي ركزت عليها الصحافة التونسية، مشيرة إلى أن المهرجان يمتد لحوالي شهر تقريبًا.

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد»، أن العديد من الفعاليات ستقام داخل المدينة العتيقة بتونس، حيث تتنوع بين الفنون المختلفة، وسيكون هناك الفن التشكيلي والمسرح، وأيضًا الحفلات الموسيقية واللوحات الراقصة، موضحة أن المدينة العتيقة في تونس ستتحول إلى فضاء عرض مفتوح أو بالأحرى إلى مسرح بالسماء المفتوحة لعرض مختلف العروض التي تتضمنها برمجة هذه الفعالية الثقافية.

وأوضحت رمضاني أن المهرجان يُعد من أبرز الفعاليات الثقافية في دولة تونس خلال السنة، وسيضم عروضًا متنوعة لمختلف الأعمار، مشيرة إلى وجود برمجة خاصة للأطفال تشمل ورشات رسم، عروضًا مسرحية، وعروضًا أخرى مخصصة للكبار أيضًا.


 

