تفقد وكيل مديرية الصحة وحدة شريف باشا لمتابعة مستوى الخدمات الطبية ببني سويف

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية، كلف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف الدكتور محمد قريبة، وكيل مديرية الصحة ببني سويف، بالمرور الميداني عل الوحدة الصحية بشريف باشا، التابعة لإدارة بني سويف ، للوقوف على سير العمل ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد أقسام الوحدة المختلفة، منها العيادات العامة، وعيادة الأسنان، وتنظيم الأسرة، والصيدلية، إضافة إلى الاطلاع على سجلات المتابعة ونسب الحضور والانصراف للطاقم الطبي والإداري.

وأكد د. قريبة خلال الجولة أهمية الالتزام بالمعايير المهنية وتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن، مشددًا على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والاستعداد الكامل للتعامل مع الحالات الطارئة.

كما استمع سيادته إلى بعض شكاوى وملاحظات المواطنين، ووجه بسرعة دراستها والعمل على تلافي أي قصور في تقديم الخدمة الصحية.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص مديرية الصحة ببني سويف على رفع كفاءة الوحدات الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية الأولية في القرى والمراكز..