دعاء الحفظ من الفيضانات.. كلمات ترفع البلاء وتجعلك في رعاية الله
مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية
شوط أول سلبي بين سموحة والإسماعيلي بالدوري
فيضان النيل يغرق بيوت المنوفية والأهالي يتنقلون بالمراكب| شاهد
موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 في المدارس .. قرار عاجل
العميد عصام عطا الله: الدفاع الجوي نجح في تأمين عبور القوات للضفة الشرقية.. وأسقطنا العشرات من طائرات العدو
انفجار ضخم بمستودع بناء في تركيا.. شاهد
«سيارتك بالإنترنت».. مفاجأة تكشفها وزارة الاتصالات تغيّر مستقبل التنقل
من التشوهات لفقدان البصر .. طبيب يكشف كوارث منتحلي صفة أطباء التجميل
طارق العكاري: الجيش المصري موجود للدفاع عن الأمن القومي
تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل .. توضيح عاجل
شاهد تظاهرة حب لـ ليلى علوي فى ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية
محافظات

وزير السياحة يتفقد معبد إسنا ضمن مشروع إعادة الإحياء التاريخي الفائز بجائزة آغاخان

وزير السياحة والآثار يتفقد معبد إسنا ضمن مشروع إعادة الإحياء التاريخي الفائز بجائزة الآغاخان
وزير السياحة والآثار يتفقد معبد إسنا ضمن مشروع إعادة الإحياء التاريخي الفائز بجائزة الآغاخان
شمس يونس

تفقد الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار خلال جولته بمدينة إسنا، أعمال الترميم الجارية بمعبد خنوم المعروف بمعبد إسنا، ضمن مشروع "إعادة إحياء إسنا التاريخية" الذي فاز مؤخراً بجائزة الأغاخان العالمية للعمارة لعام 2025 في إطار متابعته للمشروعات الأثرية الكبرى التي تنفذها الدولة للحفاظ على التراث وصون الهوية الحضارية المصرية.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة التنشيط السياحي، إلى جانب الدكتور هشام زايد نائب محافظ الأقصر وعدد من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل من فريق البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة، التي بدأت عملها منذ عام 2018، بهدف تنظيف السقف والجدران من طبقات السخام ومخلفات الطيور والأملاح التي تراكمت عبر قرون، وإظهار المناظر والنقوش الأصلية للمعبد. وتُعد النقوش الفلكية التي تزين سقف المعبد من أبرز ما يميز هذا الصرح الأثري الفريد، حيث تعكس جانباً مهماً من علوم المصريين القدماء.

واستعرض الوزير أعمال التطوير التي تشمل تحسين المنطقة المحيطة بالمعبد بشكل متكامل من خلال توفير خدمات للزائرين ولوحات إرشادية ومقاعد ومظلات خشبية بما يتماشى مع الطابع التراثي، إلى جانب إنشاء ممرات لذوي الهمم وإضاءة متطورة للمعبد من الداخل والخارج.

وأكد الدكتور شريف فتحي أن ما يشهده معبد إسنا من أعمال ترميم وإحياء يبرهن على الدور الريادي لمصر في الحفاظ على تراثها العريق، مشيداً بجهود الأثريين والمرممين المصريين الذين أعادوا إظهار الألوان الأصلية للنقوش بعد قرون من اندثارها، بما يعكس عظمة الحضارة المصرية ويفتح آفاقاً جديدة أمام حركة السياحة الثقافية بصعيد مصر.

الاقصر اخبار الاقصر وزير السياحة والاثار

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

الضحية

سقوط المتهمين بخطف حقيبة ربة منزل من أعلى الدائري بالقليوبية

المتهمين

القبض على 3 أشخاص لحيازة مخدر الإستروكس في الفيوم

طالبة المترو

بسبب طريقة جلوسها.. ربة منزل تتعدى على طالبة في المترو

مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية

طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة

لوك جذاب.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

مبيعات كيا
مبيعات كيا
مبيعات كيا

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

