وزير السياحة يتفقد معبد إسنا ضمن مشروع إعادة الإحياء التاريخي الفائز بجائزة آغاخان

تفقد الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار خلال جولته بمدينة إسنا، أعمال الترميم الجارية بمعبد خنوم المعروف بمعبد إسنا، ضمن مشروع "إعادة إحياء إسنا التاريخية" الذي فاز مؤخراً بجائزة الأغاخان العالمية للعمارة لعام 2025 في إطار متابعته للمشروعات الأثرية الكبرى التي تنفذها الدولة للحفاظ على التراث وصون الهوية الحضارية المصرية.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة التنشيط السياحي، إلى جانب الدكتور هشام زايد نائب محافظ الأقصر وعدد من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل من فريق البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة، التي بدأت عملها منذ عام 2018، بهدف تنظيف السقف والجدران من طبقات السخام ومخلفات الطيور والأملاح التي تراكمت عبر قرون، وإظهار المناظر والنقوش الأصلية للمعبد. وتُعد النقوش الفلكية التي تزين سقف المعبد من أبرز ما يميز هذا الصرح الأثري الفريد، حيث تعكس جانباً مهماً من علوم المصريين القدماء.

واستعرض الوزير أعمال التطوير التي تشمل تحسين المنطقة المحيطة بالمعبد بشكل متكامل من خلال توفير خدمات للزائرين ولوحات إرشادية ومقاعد ومظلات خشبية بما يتماشى مع الطابع التراثي، إلى جانب إنشاء ممرات لذوي الهمم وإضاءة متطورة للمعبد من الداخل والخارج.

وأكد الدكتور شريف فتحي أن ما يشهده معبد إسنا من أعمال ترميم وإحياء يبرهن على الدور الريادي لمصر في الحفاظ على تراثها العريق، مشيداً بجهود الأثريين والمرممين المصريين الذين أعادوا إظهار الألوان الأصلية للنقوش بعد قرون من اندثارها، بما يعكس عظمة الحضارة المصرية ويفتح آفاقاً جديدة أمام حركة السياحة الثقافية بصعيد مصر.

