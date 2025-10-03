قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود الخطيب رئيسا للأهلي بالتزكية
إيطاليا تنتفض من أجل غزة.. تظاهر 300 ألف شخص وإضراب عام يشل البلاد
موافي: حمّى البحر الأبيض المتوسط مرض مناعي يمكن السيطرة عليه
بيان عاجل من الأرصاد عن تفاصيل طقس الساعات القادمة
حسام موافي يكشف أسباب المياه على الرئة.. ويحذر من تجاهل الأعراض
إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما
ماذا كان يقول النبي عند الكوارث؟.. أدعية ترفع عنك البلاء
الدراويش في خطر .. سموحة يفوز على الإسماعيلي بثنائية في الدوري
إكرامي يكشف مفاجأة في تراجع الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي
كَفَرَ بما أُنزل على محمد.. أزهري يوجه تحذيرا عاجلا لهؤلاء الأشخاص
وكيل جهاز المخابرات العامة السابق: الانقسام الفلسطيني كارثة ونكبة
توفير فرصة عمل لأطول شاب بالمنيا.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بياخدوا فلوس.. أيمن أشرف يكشف معلومات صادمة عن بعض مدربي الدوري المصري

ايمن اشرف
ايمن اشرف
يمنى عبد الظاهر

كشف أيمن أشرف مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عمل بعض مدربي الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية.

وقال أيمن أشرف خلال أحد برامج «البودكاست»: «بعد رحيلي عن الأهلي رأيت أشياء في أندية أخرى لم أكن أتمنى رؤيتها، بعض المدربين بيقبضوا فلوس من اللاعبين، لكن بشكل غير مباشر، أنا أتحدث ومسئول عن أي كلمة تخرج من خلالي، لأن هذا فساد كبير للكرة المصرية».

وأضاف: «هذه الطريقة تتم عن طريق وكيل للمدرب يعرض على اللاعب أنه سينضم إلى فريق آخر، وسيكون راتبه على سبيل المثال كان في ناديه يحصل على مليون، يقوم بعرض عليه 5 ملايين».

وتابع: «ثم بعد ذلك، يقول وكيل المدرب للاعب أن عقده مع النادي الآخر، سيكون 7 ملايين، أنت نصيبك 5 حسب الاتفاق الذي تم بين اللاعب ووكيل المدرب، والـ 2 مليون الباقية ليس لك (تكون من نصيب المدرب)».

وأكمل: «وأنا بقول للمدربين دول (راعوا ربنا شوية)، المدرب يخطط مع الوكيل لفعل ذلك، هذا فساد كبير، والمدرب الذي يرحل عن الفريق بعد 4 مباريات، لا يهمه ولا يفرق معه لأنه حصد الأموال قبل الموسم بهذه الطريقة الفاسدة».

وواصل: «أكرر هذا الموضوع يقوم به بعض المدربين وليس الجميع، يوجد مدربين لديهم أمانة كبيرة ويعملون بشرف».

وأتم: أنا شوفت مدربين بتاخد فلوس مقابل مشاركة لاعبين، وأنا شخصيًا طلب مني أدفع فلوس علشان ألعب، وأنا لا يمكن أعمل كدة لو هقعد في البيت.

أيمن أشرف الأهلي الدوري الممتاز مدربين مدربين بتاخد فلوس مفاجأة من العيار الثقيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

ترشيحاتنا

جامعة المنوفية

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

بالصور

أسرع طريقة للتخلص من الكرش.. طبيب قلب يوضح

السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية

تحذير صحي من تناول نوى المشمش.. بها مادة سامة تهدد الصحة

أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف

أخبار السيارات| انفجار سيارة شهيرة في الشركة أثناء تجربتها.. ونيسان Z تسحق سوبرا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية

طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد