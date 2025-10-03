بياخدوا فلوس.. أيمن أشرف يكشف معلومات صادمة عن بعض مدربي الدوري المصري

كشف أيمن أشرف مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عمل بعض مدربي الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية.

وقال أيمن أشرف خلال أحد برامج «البودكاست»: «بعد رحيلي عن الأهلي رأيت أشياء في أندية أخرى لم أكن أتمنى رؤيتها، بعض المدربين بيقبضوا فلوس من اللاعبين، لكن بشكل غير مباشر، أنا أتحدث ومسئول عن أي كلمة تخرج من خلالي، لأن هذا فساد كبير للكرة المصرية».

وأضاف: «هذه الطريقة تتم عن طريق وكيل للمدرب يعرض على اللاعب أنه سينضم إلى فريق آخر، وسيكون راتبه على سبيل المثال كان في ناديه يحصل على مليون، يقوم بعرض عليه 5 ملايين».

وتابع: «ثم بعد ذلك، يقول وكيل المدرب للاعب أن عقده مع النادي الآخر، سيكون 7 ملايين، أنت نصيبك 5 حسب الاتفاق الذي تم بين اللاعب ووكيل المدرب، والـ 2 مليون الباقية ليس لك (تكون من نصيب المدرب)».

وأكمل: «وأنا بقول للمدربين دول (راعوا ربنا شوية)، المدرب يخطط مع الوكيل لفعل ذلك، هذا فساد كبير، والمدرب الذي يرحل عن الفريق بعد 4 مباريات، لا يهمه ولا يفرق معه لأنه حصد الأموال قبل الموسم بهذه الطريقة الفاسدة».

وواصل: «أكرر هذا الموضوع يقوم به بعض المدربين وليس الجميع، يوجد مدربين لديهم أمانة كبيرة ويعملون بشرف».

وأتم: أنا شوفت مدربين بتاخد فلوس مقابل مشاركة لاعبين، وأنا شخصيًا طلب مني أدفع فلوس علشان ألعب، وأنا لا يمكن أعمل كدة لو هقعد في البيت.