مرأة ومنوعات

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل صينية كفتة بالخضار

كفتة بالخضار
كفتة بالخضار

تعد صينية الكفتة بالخضار من الأكلات البسيطة وغير التقليدية، ويمكن تحضير صينية الكفتة بالخضار بخطوات بسيطة وسهلة.

وإليكم طريقة تحضير صينية الكفتة بالخضار.
 

مقادير صينية الكفتة بالخضار 

600 جم لحمة مفرومة

بصلة مفرومة

1 فلفل أحمر

2 فلفل أخضر رومي

2 فص ثوم مفروم

3 ملاعق كبيرة بقسماط

بيضة
 

للخضار:

فلفل ألوان مكعبات

بطاطس مكعبات

باذنجان مكعبات

بصل شرائح

فصوص ثوم كتير
 

للصلصة:

لتر مرقة

نصف كوب صلصة

بهارات لحمة

ملح وفلفل
 

طريقة تحضير صينية كفتة بالخضار

اخلطي مكونات الكفتة ثم شكليها 

أضيفي الخضار في صينية ثم ضعي كرات الكفتة

اتركي الكفتة على النار حتى يتغير لونها، اخلطي الصلصة مع المرقة والبهارات والملح والفلفل.

ضعي الصينية في الفرن حتى تتسبك.

