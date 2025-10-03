طريقة عمل مكرونة بالسجق.. بمذاق لا يقاوم

مكرونة بالسجق من الأكلات التي تحظى بشعبية كبيرة من الكثير من الأشخاص ونظرا لمذاقها اللذيذ والمختلف عن الأطباق والأكلات الأخرى.

قدمت الشيف غادة جميل على قناو سي بي سي سفرة، طريقة عمل مكرونة بالسجق خطوة بخطوة فيما يلي



مقادير مكرونة بالسجق

● سجق بلدي

● مكرونة

● بصل مفروم

● سمن

● صلصة طماطم

● عصير طماطم

● ماء

● ملح

● فلفل أسود

● ثوم مفروم

● زعتر

للصوص

● زبادي

● ثوم مفروم

● ملح

● زبدة

● بابريكا





طريقة تحضير مكرونة بالسجق