ترامب يطالب الاحتلال بوقف الحرب في غزة.. وفرنسا والنمسا وهولندا وإيطاليا وبريطانيا وتركيا يدعمون خطته.. مصر : نعتزم القيام بأقصى جهد لإعادة الإعمار

لاقت خطة الرئيس الأمريكي لإحلال السلام في قطاع غزة وإنهاء الحرب وموافقة حركة حماس عليها إستحسانا كبيرا من دول العالم حيث أكدوا أنها فرصة لأن يعم السلام منطقة الشرق الأوسط .

النمسا تشكر مصر

فقد اكدت وزيرة خارجية النمسا بيات مينل رايزنجر أن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في متناول اليد ونحن على استعداد للمساهمة في هذه العملية.

واشادت وزيرة خارجية النمسا بالرئيس ترامب وفريقه على التزامهم بالسلام وأشكر قطر ومصر والسعودية وفرنسا على جهودهم الكبيرة على هذا الطريق.

وقف إطلاق النار

ومن جانبها ؛ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: أتابع عن كثب التطورات في غزة وأؤكد دعمي الكامل لجهود الرئيس ترامب لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

واضافت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: الأولوية لحل الصراع في الشرق الأوسط ينبغي أن تكون وقف إطلاق النار يليه إطلاق سراح الأسرى.

وتابعت رئيسة الوزراء الإيطالية: أتابع باهتمام كبير التطورات في غزة وأجدد دعمي الكامل لجهود الرئيس ترامب من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وزادت رئيسة الوزراء الإيطالية: يجب أن تكون الأولوية للجميع الآن التوصل إلى وقف لإطلاق النار يؤدي إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

هولندا : إنهاء للوضع الكارثي في غزة

فيما أعرب وزير الخارجية الهولندي عن تفاؤله باستعداد حماس لإطلاق سراح الرهائن والانخراط في مفاوضات مباشرة بشأن خطة السلام للرئيس الأمريكي.

وشدد وزير الخارجية الهولندي على ضرورة أن تنجح خطة السلام الأمريكية لإنهاء الوضع الكارثي في غزة وتحقيق حل دائم.

أردوغان : خطوة بناءة لسلام دائم

وكان الرئيس التركي رجب طيب أكد أن رد حركة حماس على خطة وقف إطلاق النار في غزة خطوة بناءة ومهمة نحو تحقيق السلام الدائم.

وقال الرئيس التركي: يجب أن توقف إسرائيل جميع الهجمات فورا والالتزام بخطة وقف إطلاق النار

وأضاف الرئيس التركي: يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحقيق السلام الدائم دون أي تأخير

وتابع الرئيس التركي: يجب أن تنتهي الإبادة الجماعية في غزة وهذا المشهد المخجل الذي يجرح الضمير العالمي.

وختم الرئيس التركي: سنواصل الكفاح بجميع إمكانياتنا من أجل أن تختتم المفاوضات بشكل يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني

بريطانيا: خطوة مهمة للأمام

ومن جانبه ؛ أكد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر ان قبول حركة المقاومة المقاومة الفلسطينية حماس لخطة السلام الأمريكية خطوة مهمة إلى الأمام.

وقال رئيس وزراء بريطانيا ستارمر في تصريحات له : ندعم بقوة جهود الرئيس ترامب التي جعلتنا أقرب للسلام أكثر من أي وقت مضى.

واضاف رئيس وزراء بريطانيا: هناك الآن فرصة لإنهاء القتال في غزة وعودة الرهائن إلى ديارهم ووصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها

وختم رئيس وزراء بريطانيا: ندعو جميع الأطراف إلى تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة دون تأخير.

سلام دائم

كما أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا حول رد حركة المقاومة الفلسطينسة حماس على خطة وقف إطلاق النار في غزة حيث قالت : نعتقد أن رد حركة حماس اليوم على الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيُمكّن من وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون انقطاع، وتنفيذ خطوات تُمكّن من تحقيق سلام دائم.

وأضافت الخارجية التركية في بيان لها : يجب على إسرائيل أن توقف هجماتها على سكان غزة فوراً.

كما تابعت : نحثّ الطرفين على بدء مفاوضات فورية لوقف إطلاق النار وتطبيق حل الدولتين، الذي يدعمه المجتمع الدولي أيضاً.

وأردفت : ستواصل تركيا دعم المفاوضات وتقديم مساهمات بنّاءة.

ماكرون : فرصة تاريخية لتحقيق السلام

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بات على وشك التحقق.

وقال الرئيس الفرنسي ماكرون في تصريحات له : التزام حركة حماس يجب أن يترجم بخطوات عملية دون أي تأخير.

وشدد ماكرون على أن هذه التطورات فرصة تاريخية للتحرك بحزم نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وعبر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عن موافقته ترامب في المطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة.

الأمم المتحدة تطالب بإغتنام الفرصة

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باستعداد حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن ويدعو إلى إنهاء الحرب في غزة

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: مساعي قطر ومصر أسهمت في تهيئة أجواء أكثر ملاءمة لوقف الحرب.

واضاف الأمين العام للأمم المتحدة: نحث جميع الأطراف على اغتنام الفرصة لإنهاء الحرب في غزة.

مصر : نعتزم القيام بأقصى جهد لإعادة إعمار غزة

بينما وزارة الخارجية المصرية أكدت أن رد حماس يعكس حرصا من الحركة وكافة الفصائل الفلسطينية على حقن دماء الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء والرغبة الراسخة لإنهاء فترة مظلمة من تاريخ المنطقة

وقالت الخارجية المصرية في بيان له : رد حماس إدراك لضرورة إنهاء هذه الحرب بما يؤسس للمضي نحو تحقيق تطلعاته نحو تجسيد الدولة الفلسطينية

وأضافت الخارجية المصرية: نعرب عن الأمل في أن يؤدي هذا التطور الإيجابي إلى أن ترتقي كافة الأطراف إلى مستوي المسؤولية بالالتزام بتنفيذ خطة الرئيس ترامب على الأرض وإنهاء الحرب ونفاذ المساعدات عبر الآليات الأممية دون قيود وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين

وتابعت الخارجية المصرية: جهود الرئيس الأمريكي ورؤيته إزاء تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يعكس قيادة حكيمة ورؤية واعية وثاقبة لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وحرصا منه على تكريس التعايش السلمي بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني

واتمت الخارجية المصرية: نعتزم القيام بأقصى جهد للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإزالة المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه جيش الاحتلال بضرورة التوقف عن قصف غزة فورا حتى يتم التمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة.

وقال ترامب : في الوقت الحالي من الخطير جدا إخراج الرهائن بأمان و نحن نناقش بالفعل تفاصيل يجب الاتفاق عليها.



وأضاف ترامب : بناء على البيان الصادر عن حماس أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم.

وتابع ترامب: الأمر لا يتعلق بغزة فحسب بل يتعلق بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط.

وختم ترامب قائلا : الجميع كان موحدا في الرغبة في إنهاء هذه الحرب ورؤية السلام في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق ؛ أصدرت حركة حماس بيانا أعلنت فيه موقفها بخصوص خطة ترامب للسلام في غزة، والهادفة إلى وقف العدوان الإسرائيلي والإفراج عن الرهائن إلى جانب تفاصيل وبنود أخرى.

رد حماس على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة:

وقالت حماس في بيانها "حرصًا على وقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها أهلنا الصامدون في قطاع غزة، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية، وحرصًا على ثوابت شعبنا وحقوقه ومصالحه العليا، فقد أجرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مشاورات معمقة في مؤسساتها القيادية ، ومشاورات واسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، ومشاورات مع الإخوة الوسطاء والأصدقاء، للتوصل لموقف مسؤول في التعامل مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

نص خطاب حماس في ردها على خطة ترامب:

وأضاف البيان أنه وبعد دراسة مستفيضة، فقد اتخذت الحركة قرارها، وسلمت للإخوة الوسطاء ردها التالي :

تقدر حركة المقاومة الإسلامية حماس الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فوراً ورفض احتلال القطاع ورفض تهجير شعبنا الفلسطيني منه.

وفي إطار ذلك وبما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، تعلن الحركة عن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، وفي هذا السياق تؤكد الحركة استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.

كما تجدد الحركة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً للدعم العربي والإسلامي.

وما ورد في مقترح الرئيس ترامب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة فإنَ هذا مرتبط بموقف وطني جامع واستناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ويتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية.