يوم مميز للغاية.. ترامب : يجب إنجاز الصيغة النهائية بشأن خطة غزة بشكل واضح.. على إسرائيل وقف القصف فوراً.. حل قضية الشرق الأوسط "ممكن"

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشكر لمصر وقطر والسعودية والأردن على كل ما بذل من مجهودات للوصول إلى سلام في الشرق الأوسط.



وقال ترامب، في كلمة مسجلة من البيت الأبيض،:" نحن نمر بيوم غير مسبوق لإنهاء الحرب في غزة، الجميع يريد السلام في الشرق الأوسط، وسنحقق ذلك.. أتطلع إلى إعادة كل الرهائن إلى ذويهم في أقرب وقت ممكن".



وتعهد الرئيس الأمريكي بأن تتعامل الخطة الأمريكية لوقف الحرب في غزة مع جميع الأطراف بشكل منصف وعادل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بذلت جهودا كبيرة لصياغة مقترح يحقق السلام ويضع حدا لمعاناة المدنيين.



وأضاف "عملنا بجد من أجل الوصول إلى خطة عادلة تنهي الحرب في غزة، ونريد العدالة للجميع، وسنضمن أن تعامل كل الأطراف بإنصاف في هذه العملية.. فالجميع يريد السلام في الشرق الأوسط".



وأكد الرئيس الأمريكي أن التعاون الإقليمي والدولي كان حاسما في الوصول إلى هذه المرحلة.



طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل بأن توقف قصف غزة فورا؛ وذلك في أول رد له على بيان حركة حماس التي وافقت على صيغة تبادل الأسرى الواردة في مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعلن قبل عدة أيام بالبيت الأبيض.



وقال ترامب - عبر منصته تروث سوشيال - "بناء على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم؛ يجب على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة؛ في الوقت الحالي، من الخطير جدا القيام بذلك".



واضاف الرئيس الأمريكي "نحن نناقش - بالفعل - تفاصيل يجب الاتفاق عليها؛ فالأمر لا يتعلق بغزة فحسب، بل يتعلق بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "لم يفعل أحد ما فعله"، بعد أن نجح في إخماد "سبعة حروب"، معرباً عن تفاؤله بإمكانية تحقيق "إنجاز مذهل" في الشرق الأوسط من خلال التوصل إلى "سلام شامل" وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، معتبراً أن بإمكانه حل قضية الشرق الأوسط، التي وصفها بأنها "مستمرة منذ 3 آلاف عام".

وذكر الرئيس الأمريكي في مقابلة مع شبكة "وان أميركا نيوز" OAN: "لقد أوقفنا سبعة حروب.. سبع حروب والآن من الممكن أن تصبح ثمانية... يبدو أنه بعد 3 آلاف عام يمكن حل قضية الشرق الأوسط. سيكون لدينا أكثر من غزة. سيكون لدينا غزة بالإضافة إلى السلام... سلام شامل. سيكون ذلك إنجازاً مذهلاً".

