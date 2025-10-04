جوارديولا يدعو للتظاهر فى برشلونة تضامنا مع فلسطين

دعا بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الى التظاهر ضد العدوان الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية في غزة .

وقال بيب جوارديولا في مقطع فيديو مصور : "نشهد إبادة جماعية حقيقية، حيث مات آلاف الأطفال، وقد يموت المزيد".

وأضاف : "قطاع غزة مُدمر، وحشود من الناس بلا مأوى، بلا طعام أو ماء أو دواء".

وأستكمل : "المجتمع المدني المنظم وحده من يستطيع إنقاذ الأرواح والضغط على الحكومات للتحرك بشكل حاسم".

وأكد: في الثانية عشر ظهرًا من الرابع من أكتوبر في برشلونة وتحديدًا في جاردينيتس دي جراسيا، سنتدفق في الشوارع للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة.