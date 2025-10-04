الكاتب محمد الشماع يكشف كواليس تأليف كتاب "ميمي شكيب.. سيرة أخرى"

قال الكاتب الصحفي محمد الشماع إن شخصية الفنانة الراحلة ميمي شكيب من أكثر الشخصيات الغنية والمثيرة التي يمكن لأي باحث أن يغوص في تفاصيلها، خاصة في ظل تعدد الروايات حول حياتها، وقضية "الرقيق الأبيض" التي أُثيرت ضدها في منتصف السبعينيات، وظروف وفاتها الغامضة.

وأوضح الشماع، خلال لقائه في برنامج "العاشرة" مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ على شاشة "إكسترا نيوز"، أن فكرة كتابة الكتاب بدأت عندما عثر بالصدفة على العدد رقم 17 من مذكرات ميمي شكيب المنشورة في مجلة "الشبكة"، والتي تضمنت تفاصيل مهمة عن علاقتها بالملك فاروق، مما أثار فضوله للبحث عن بقية الحلقات.

وأضاف الشماع أن المذكرات نُشرت في خمسين حلقة متفرقة في مجلات توقفت عن الصدور، وكان من الصعب جدًا جمعها بسبب غياب أرشيف مركزي لمجلة "الشبكة"، إلى أن نجح، بمساعدة عدد من الصحفيين في بيروت، في الوصول إلى شخص في لندن يمتلك أرشيف المجلة كاملًا.

وأكد أن المذكرات كُتبت عام 1975، بعد عام من القضية، في محاولة لإعادة تقديم شخصية ميمي شكيب، مشيرًا إلى أن صياغة المذكرات كانت رشيقة وجذابة، ما دفعه لتحليلها ومقارنتها بمعلومات أخرى في أرشيف الصحافة.

وأكد الشماع أن قضية "الرقيق الأبيض" التي اتُهمت فيها ميمي شكيب كانت مليئة بالثغرات وغير منطقية، وقد حصلت على البراءة الكاملة، لافتًا إلى أن وفاتها لم تكن نتيجة انتحار أو جريمة كما أشيع لاحقًا، بل توفيت وفاة طبيعية أثناء نقلها إلى المستشفى. ولفت إلى أنه توصل إلى تاريخ وفاتها الحقيقي وهو 28 مارس 1982، وليس 20 مايو 1983 كما هو شائع.