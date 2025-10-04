قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
"كشكول الجمسي".. محطات تاريخية مهمة لأحد أبرز 50 قائد عسكري في العالم
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي
انطلاق مؤتمر صحفي عالمي لافتتاح مقبرة أمنحتب الثالث بوادي الملوك في الأقصر| صور
القوات المسلحة درع الوطن.. رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بـ نصر أكتوبر
الوعد الصادق.. كيف بشّر النبي بنصر أكتوبر؟ قصة رؤيا سبقت نصر 73
ياسمين الخطيب تهاجم الساخرين من فارق العمر في زواج رانيا يوسف
المياه غمرت أراضيهم ومنازلهم..مأساة أهالي قرية بالمنوفية بسبب الفيضان
مدبولي يُهنئ الرئيس بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف..أمطار خفيفة وشبورة ورياح اليوم السبت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة تطلق برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة فرق الجودة في المنشآت الصحية

جانب من التدريب
جانب من التدريب
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان،، عن بدء تنفيذ البرنامج التدريبي “درّب فريقك” (Train Your Team)، الذي تنظمه الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، بهدف تعزيز مهارات فرق الجودة في الإدارات والمنشآت الصحية. يأتي هذا البرنامج ضمن خطة الوزارة الشاملة لتطوير الكوادر البشرية، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن البرنامج يُنفذ خلال شهر أكتوبر الجاري، كخطوة عملية لترسيخ مفاهيم الجودة وسلامة المرضى في جميع المنشآت الصحية، بما يتوافق مع رؤية “مصر 2030” لتطوير المنظومة الصحية على أسس مستدامة.

وأضاف الدكتور عبدالغفار، أن البرنامج يركز على بناء القدرات في مجالات الإدارة والقيادة، والمهارات الرقمية، والمهارات الشخصية، والمهارات الفنية المرتبطة بتحسين تجربة المريض وخدمة المواطنين. ويُعد تطوير هذه المهارات أداة أساسية لتعزيز كفاءة الأداء، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة”.

وأشار إلى أن البرنامج يمتد لثلاثة أشهر، ويُنفذ من خلال محاضرات أسبوعية تُعقد بمقر الوزارة، بمشاركة كوادر مختارة من فرق الجودة على مستوى الجمهورية، وبإشراف مباشر من الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، لضمان تحقيق الأثر المهني المطلوب.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، أن البرنامج يُجسد توجه الوزارة نحو الاستثمار الحقيقي في الكفاءات البشرية، باعتبارها المحرك الرئيسي لأي إصلاح مؤسسي مستدام. وشدد على أهمية رفع كفاءة فرق الجودة، باعتبارهم حجر الأساس لضمان سلامة المرضى وتحسين كفاءة التشغيل داخل المؤسسات الصحية.

تحديث النظم الإدارية والخدمية

وأضاف الدكتور حساني، أن هذا التدريب يستجيب للتحديات المعاصرة التي يواجهها القطاع الصحي، لا سيما في ظل التوسع في التحول الرقمي وتحديث النظم الإدارية والخدمية. فالاستثمار في العنصر البشري هو الضامن الأول لتحقيق التميز المؤسسي واستدامة الجودة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور جلال الشيشيني، رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، أن برنامج «درّب فريقك» يمثل نموذجًا تطبيقيًا لتحويل مفاهيم الجودة إلى ممارسة يومية داخل المؤسسات الصحية.

وأكد أن البرنامج لا يقتصر على التدريب النظري، بل يستهدف ترسيخ ثقافة التحسين المستمر، وتعزيز سلوكيات الجودة في بيئة العمل.

وأشار الدكتور الشيشيني إلى أن الإدارة تُشرف على التنفيذ المباشر للبرنامج، مع الحرص على المتابعة والتقييم المستمرين، لضمان أعلى مستوى من الاستفادة للمتدربين. ودعا جميع المشاركين إلى استثمار هذه الفرصة في بناء قدراتهم المهنية، والمساهمة الفعالة في تطوير المنظومة الصحية.

