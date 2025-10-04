قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفد حماس يصل القاهرة اليوم لبدء المفاوضات
هيئة البث الإسرائيلية: لا يوجد في الوقت الحالي وقف لإطلاق النار
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلان عن انتخابات مجلس النواب
موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
أخبار البلد

بحضور السفير السويسري.. إطلاق قمة جديدة عن الاستدامة

قمة للاستدامة
قمة للاستدامة
أحمد عبد القوى

شهدت القاهرة، بحضور السفير السويسري الدكتور أندرياس باوم، الإعلان عن إطلاق قمة الاستدامة "Sustainability 101: Think Business Summit"، بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص. 

تهدف القمة إلى تعزيز الحوار بين القطاعات المختلفة، مع التركيز على الاستدامة كنهج استراتيجي يدعم النمو الاقتصادي والمجتمعي.

وتناول الحفل، الذي أقيم في مقر السفير السويسري، أهمية الاستدامة لمواجهة تحديات العصر، لا سيما أمن المياه والطاقة والغذاء (WEF Nexus)، مع تسليط الضوء على الابتكار كوسيلة لتحويل العقبات إلى فرص تنموية.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة، في كلمته على أهمية التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتخلل الحدث جلسة نقاشية بعنوان "ما بعد الاستدامة: الأعمال، والابتكار، ومستقبل التجدد"، ناقش خلالها الخبراء أهمية خلق شراكات بين الحكومات والشركات والمبتكرين المحليين لتطوير حلول مستدامة ومجدية اقتصاديًا.

 وأكد المتحدثون، على ضرورة وجود منصات شاملة تجمع أصحاب المصلحة لتوحيد الجهود نحو تحقيق الاستدامة.

القمة، المقرر عقدها في ديسمبر المقبل،تاتى بدعم من شركة نسلة وتهدف إلى تقديم حلول عملية لتعزيز الاستدامة وتحفيز الابتكار. 

كما تسعى إلى تمكين المبتكرين المحليين ودعم تطوير نماذج أعمال مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة، مما يجعلها حدثًا بارزًا لدعم جهود الاستدامة في مصر والمنطقة.

