قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من دفاتر النصر.. محمد عبدالعاطي صائد الدبابات الإسرائيلية في حرب أكتوبر
ننشر أسماء المستشفيات المحددة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب
موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر تجتمع لمناقشة ترتيبات انتخابات مجلس النواب
اللواء باقي زكي.. حطم أسطورة الساتر الترابي لإسرائيل بخراطيم المياه
مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو ووقف الحرب على غزة
70 شهيدًا في غزة رغم إعلان وقف الحرب.. و«حماس»: مجـ..ـازر الاحتلال تفضح أكاذيب نتنياهو
الري تنفي غرق محافظات .. وتؤكد: ما يحدث لأراضي طرح النهر «طبيعي» |فيديو
طارق فهمي: قبول حماس بخطة ترامب للسلام في غزة خطوة إيجابية وفي توقيت مهم|فيديو
مدرب غزل المحلة: تعادلت مع الأهلي والزمالك «عشان محدش يزعل»
أمازون تطور مستقبل توصيل الطرود الذكي عبر الطائرات المسيّرة رغم التحديات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025: ترقية قريبا

برج السرطان
برج السرطان
حياة عبد العزيز

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025

كن ناضجًا في حل خلافاتك الشخصية تجنب الجدال في العمل اليوم. قد تواجه مشاكل مالية بينما صحتك جيدة اليوم.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي

من يشعر بأن علاقته بحاجة إلى معنى جديد، يمكنه حتى التفكير في الزواج، سيكون والديك داعمين للزواج. على المسافرين التواصل مع شريكهم عبر الهاتف للتعبير عن مشاعرهم.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

استرح عند التعب، تجنب الوجبات الدسمة أو الحارة؛ فضّل الأطعمة النباتية الخفيفة والفواكه الطازجة، استمع لجسدك، وخفّف من توترك، التنفس الهادئ وتمارين التمدد القصيرة تُخفف التوتر. إذا نمتَ بشكل أفضل الليلة، ستستعيد طاقتك.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

قد تتطلب بعض المهام ساعات عمل إضافية، بينما يمكن لمن لديهم مقابلات عمل مُجدولة أن يكونوا واثقين من النتيجة، ستكون هناك إشارة إلى ترقية أو تقييم، مما سيحفزك على بذل المزيد من الجهد، يمكن لرواد الأعمال الباحثين عن فرص جديدة إبرام شراكات جديدة اليوم.

توقعات برج السرطان الفترة المقبلة

سيحقق التجار أيضًا أرباحًا جيدة، مما سيساعدهم في استثماراتهم المستقبلية، فكّر في القيام باستثمارات ذكية، بما في ذلك في أعمال المضاربة. قد ينجح رجال الأعمال أيضًا في جمع الأموال لتوسيع أعمالهم اليوم.

السرطان توقعات برج السرطان حظك اليوم برج السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

منحة العمالة غير المنتظمة

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة للحصول على 1500 جنيه 6 مرات سنويًا

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

المتهمة

هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية

زوجة محمود الخطيب

زوجة محمود الخطيب توجه رسالة في أحدث ظهور لها

حالة الطقس غدا في مصر .. رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا في مصر .. رياح وأمطار في هذه المناطق

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية: خدمة المواطن والارتقاء بمستوى معيشته في مقدمة الأولويات

ثنائي المصري الساعي و جابر ضمن قائمة منتخب مصر الثاني استعدادًا لوديتي المغرب والبحرين

ثنائي المصري ضمن قائمة منتخب مصر الثاني استعدادا لوديتي المغرب والبحرين

مستشفي بني سويف التخصصي

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

بالصور

فستان لامع.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بظهورها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فورد تسدل الستار على أسطورة فوكاس بعد أكثر من عقدين

فورد فوكاس ‏ST‏
فورد فوكاس ‏ST‏
فورد فوكاس ‏ST‏

سرطان الثدي يقتــ.ـل الرجال أكثر من النساء .. تفاصيل صادمة

سرطان الثدي عند الرجال
سرطان الثدي عند الرجال
سرطان الثدي عند الرجال

تسلا تطرح سيارتها سايبرتراك في هذه الدول العربية

سايبرتراك
سايبرتراك
سايبرتراك

فيديو

حقن التخسيس

ليست للجميع وتسبب أعراضا خطيرة .. طبيب يحذر من استخدام حقن التخسيس

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد