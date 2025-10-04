قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو وبن شرقي يقودان الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة حرس الحدود بالدوري
لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
غزل المحلة يتعادل أمام الزمالك عن طريق محمود صلاح
جامعة الأزهر تطلق برنامج أساسيات مهارات القيادة للطلاب ذوي الهمم

جامعة الأزهر تطلق برنامج أساسيات مهارات القيادة لأصحاب الهمم
محمد شحتة

نظمت جامعة الأزهر سلسلة من الدورات التدريبية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ التي تختص ببرنامج أساسيات مهارات القيادة للطلاب ذوي الهمم.



وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، أنه في ضوء اهتمام جامعة الأزهر للارتقاء بالتعليم الجامعي وتوفير بيئة شاملة تلبي احتياجات جميع الطلاب وتعزز الدمج المجتمعي لهم في جميع المجالات؛ نظمت الجامعة هذا البرنامج التدريبي لعدة أسابيع متكررة بالمركز الإقليمي للفطريات تحت عنوان: “أساسيات مهارات القيادة للأشخاص ذوي الإعاقة”.

قضايا الدمج المجتمعي

وأشار إلى أن هذا البرنامج يؤكد التزام الجامعة بدورها الريادي في دعم قضايا الدمج المجتمعي والتعليمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص؛ لتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية.

وأضاف صديق، أن هذا البرنامج يهدف لتطوير المهارات القيادية، وتعزيز الثقة بالنفس، وبناء القدرات للمشاركة المجتمعية، بجانب تأهيل الطلاب من ذوي الإعاقة لاكتساب مهارات قيادية تساعدهم على المشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية والمجتمعية، لافتًا إلى أن البرنامج يسعى لتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي، وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار، وصقل القدرات الشخصية والقيادية لدى الطلاب بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وأعلن الدكتور ياسر حلمي، أن هذا التدريب يعد خطوة مهمة نحو تمكين الطلاب من ذوي الهمم؛ حيث يوفر لهم فرصًا متساوية للتعلم والتطوير، وبيئة داعمة تساعدهم على تخطي التحديات، وأيضًا تعد مهارات عملية يمكن تطبيقها داخل الجامعة وخارجها.

وأوضح، أن هذا البرنامج لا يقتصر فقط على دعم الطلاب فحسب، بل يمثل أيضًا إضافة نوعية للجامعة من خلال ترسيخ ثقافة الدمج والتنوع في المجتمع الجامعي، وتعزيز مكانة الجامعة كصرح علمي يواكب التطورات العالمية في التعليم الشامل، وبناء شراكات قوية مع مؤسسات دولية في مجالات التنمية البشرية.

وأوضح الدكتور محمد منصور أن الطلاب المتدربين أشادوا بالبرنامج معتبرين أنه فرصة حقيقية لاكتشاف قدراتهم الكامنة، وتطوير مهاراتهم بما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة للمشاركة في الحياة الأكاديمية والمجتمعية بشكل أوسع وأكثر فاعلية.

وبين منصور أن هذا التعاون بين جامعة الأزهر والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) يعد أنموذجًا ناجحًا للشراكة في مجال التعليم الدامج، ويؤكد أن الاستثمار في قدرات ذوي الإعاقة هو استثمار في المستقبل، يفتح الباب أمام مجتمع أكثر شمولًا وعدالة اجتماعية.

وفي ختام البرنامج قدم الدكتور محمد منصور الشكر والتقدير لأعضاء الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ متمثلة في الأستاذة أسماء نادر، مدير المشروع، والأستاذة بسمة بيومي، عضو فريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والدكتورة شيماء أبو زيد، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإنسانية، على المجهود المبذول والرائع لإتمام الدورات على الوجه الأكمل.

