السيطرة على حريق شب في عقار سكني بالخصوص دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق نشب داخل عقار سكني مكون من 12 طابقًا بمدينة الخصوص، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالمحافظة، يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية، حيث تصاعدت ألسنة اللهب من الطابق الثالث بالعقار.



وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارتي إطفاء مزودتين بخزانات مياه كبيرة، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار لمنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة وتأمين المواطنين.



وبعد جهود مكثفة من رجال الإطفاء، تمت السيطرة على الحريق بالكامل وإخماد النيران قبل وصولها إلى الطوابق العليا، كما تم تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

وأكدت التحريات والمعاينات الأولية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو وفيات، وجارى حصر الخسائر المادية ومعاينة موقع الحادث بمعرفة فريق من الأدلة الجنائية لبيان أسباب اندلاع الحريق، وما إذا كان ناتجًا عن ماس كهربائي أو مصدر آخر.