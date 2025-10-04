قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل شخص وإصابة 30 آخرين في هجوم روسي على محطة قطارات أوكرانية
موعد افتتاح المتحف الكبير رسميا.. وأسعار التذاكر للمصريين والأجانب
معجزة الحرب.. أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية في نصر أكتوبر 73
نديله فرصة ونخليه يلعب هو.. تعليق ساخر من عمرو وهبة بعد تعادل الزمالك مع غزل المحلة
رئيس اقتصادية قناة السويس: تطوير الإجراءات الجمركية بجميع موانئ الهيئة
رسائل نصية.. خبر هام من الإسكان لراغبي الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
نتنياهو: نسقت مع ترامب خطوة دبلوماسية قلبت الموازين وحماس أصبحت معزولة
بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي
خطر خفي على سطح القمر يهدد البشر مستقبلا.. ماذا سيحدث؟
ترامب يرحب بتوقف القصف الإسرائيلي مؤقتًا ويمهل "حماس" فرصة لإتمام صفقة تبادل الرهائن
نتنياهو: جميع المختطفين الأحياء والأموات سيعودون مع وجود الجيش في عمق غزة
الدفع بسيارات الإطفاء لإزالة بقعة زيت بطريق أسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السيطرة على حريق شب في عقار سكني بالخصوص دون خسائر بشرية

حريق
حريق
إبراهيم الهواري

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق نشب داخل عقار سكني مكون من 12 طابقًا بمدينة الخصوص، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.


تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالمحافظة، يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية، حيث تصاعدت ألسنة اللهب من الطابق الثالث بالعقار.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارتي إطفاء مزودتين بخزانات مياه كبيرة، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار لمنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة وتأمين المواطنين.


وبعد جهود مكثفة من رجال الإطفاء، تمت السيطرة على الحريق بالكامل وإخماد النيران قبل وصولها إلى الطوابق العليا، كما تم تنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال.
وأكدت التحريات والمعاينات الأولية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو وفيات، وجارى حصر الخسائر المادية ومعاينة موقع الحادث بمعرفة فريق من الأدلة الجنائية لبيان أسباب اندلاع الحريق، وما إذا كان ناتجًا عن ماس كهربائي أو مصدر آخر.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

محمد العدل

اخترعوا القماش.. تعليق مثير من محمد العدل على مباراة الزمالك والمحلة

محمد أوناجم

3-1.. اوناجم يسجل الهدف الأول لكهرباء الإسماعيلية في مرمى الأهلي بالدوري

الزمالك

إسلام صادق لـ إدارة الزمالك: الأبيض يواصل النزيف.. ولايزال مجلس لبيب صامتًا

بالصور

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

من حفل زفاف نجل هانى رمزي
من حفل زفاف نجل هانى رمزي
من حفل زفاف نجل هانى رمزي

عربية صيني.. بي واي دي تنتج أسرع سيارة على كوكب الارض ‏

أسرع سيارة على كوكب الارض
أسرع سيارة على كوكب الارض
أسرع سيارة على كوكب الارض

‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها

إطارات السيارة
إطارات السيارة
إطارات السيارة

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

نجوك الفن من حفل زفاف نجل هانى رمزي

أبرزهم يسرا وإلهام شاهين .. نجوم الفن فى حفل زفاف نجل هاني رمزي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد