شعبة الاقتصاد الرقمي: مصر تمتلك المقومات لتصبح مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال والتكنولوجيا

أكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر حقق طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل الاستثمارات الكبيرة التي ضُخت في البنية التحتية الرقمية، والتوسع في إنشاء المناطق التكنولوجية، فضلًا عن برامج التدريب والتأهيل للشباب التي تنفذها الدولة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة تكني ساميت 2025 المقامة بمكتبة الإسكندرية، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية ، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط حيث أوضح خليل أن ما تحقق من إنجازات يستدعي البناء عليه لا التوقف عنده، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت اليوم عنصرًا رئيسيًا في جميع مجالات الحياة، وتمثل في الوقت نفسه تحديًا وفرصة للنمو والابتكار.

وأشار رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي إلى أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحلول الذكية يتطلب بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، إضافة إلى دعم فني وتمويلي مستدام، وهو ما تعمل الشعبة على تحقيقه بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأكد خليل على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول رقمية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي، لافتًا إلى أن الشركات الناشئة في مصر بحاجة إلى منصات تمويل واضحة، وإرشاد فني، وربط فعال بالمستثمرين والأسواق من أجل تسريع نموها.

وأضاف أن مصر تمتلك جميع المقومات لتصبح مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في المنطقة، موضحًا أن ما ينقص بعض الشركات الناشئة هو الدعم في المراحل الأولى فقط، وهو ما تعمل الدولة والاتحاد العام للغرف التجارية على توفيره لضمان نمو هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن دعم الشباب ورواد الأعمال يأتي على رأس أولويات الدولة، مؤكدًا أن السنوات الأخيرة شهدت نقلة نوعية في بيئة الابتكار وريادة الأعمال بفضل الدعم الحكومي الكبير، خاصة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).

وكشف خليل أن نحو 215 شركة ناشئة مصرية نجحت في التوسع خارج حدود البلاد، بفضل البرامج والمبادرات التي أطلقتها "إيتيدا" بالتعاون مع الوزارة، لتمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على فتح آفاق جديدة للشركات الناشئة المصرية، من خلال تسهيل مشاركتها في الفعاليات والمعارض الدولية، مشيرًا إلى أن 20 شركة مصرية ستشارك الشهر المقبل في فعالية دولية بالبرتغال، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات رواد الأعمال المصريين وإمكاناتهم التكنولوجية المتقدمة.